Proyecto de presupuesto México: Sener y ATDT recibirían más recursos

La Sener (Secretaría de Energía) fue la gran ganadora del presupuesto para el 2026, al tener un incremento de 86.8% interanual en el total de recursos recibidos.

De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026, se estima que esta institución reciba 267,439 millones de pesos para el siguiente año. De este total la mayoría sería absorbido por transferencias a Petróleos Mexicanos (Pemex).

Otra de las instituciones ganadoras (que recibirían más presupuesto) son la Agencia de Transformacionales Digital y Telecomunicaciones y el Poder Judicial.

Destaca también que la Secretaría del Bienestar recibiría 12% más recursos este año que en 2025.

El PPEF, que está en manos de la Cámara de Diputados, deberá ser revisado y aprobado como máximo el 15 de noviembre de este año.