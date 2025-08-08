Precios mundiales de los alimentos aumentaron 1.6% en julio por alza de la carne y aceites vegetales

Los precios de los alimentos a nivel mundial aumentaron en julio un 1.6% respecto al mes anterior, principalmente debido al alza en los precios de la carne y de los aceites vegetales, informó este viernes la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El aumento de los índices de la carne y de los aceites vegetales "superó con creces" la caída de los índices de cereales (-0.8%), productos lácteos (-0.1%) y azúcar (-0.2%), según la FAO, que monitorea mensualente la evolución de los precios internacionales de una canasta de productos alimenticios básicos.

El índice de aceites vegetales registró un fuerte incremento del 7.1% respecto a junio, alcanzando su nivel más alto en tres años, impulsado por el aumento de las cotizaciones de los aceites de palma, soja y girasol.

Impulsados por una elevada demanda de importación, especialmente desde China y Estados Unidos, los precios de la carne de res y de cordero aumentaron, lo que llevó al índice global de la carne a subir 1.2 por ciento.

Los precios de la carne de ave también se incrementaron ligeramente, ya que Brasil pudo reanudar sus exportaciones tras erradicar la gripe aviar a mediados de junio.

Los precios de los productos lácteos (-0.1%) registraron una leve baja por primera vez desde abril de 2024, debido a la caída en el precio de la mantequilla y de la leche en polvo "ante la abundancia de oferta exportable y la débil demanda de importación, especialmente en Asia".

Los precios del azúcar (-0.2%) encadenaron su quinta caída consecutiva por las previsiones de "un repunte de la producción mundial esperado en 2025-2026, especialmente en Brasil, India y Tailandia (...), aunque los indicios de reactivación de la demanda mundial de importación limitaron el descenso".