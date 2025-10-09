Precios de los bienes de consumo en EU subieron en septiembre

Los precios de los bienes de consumo y personales duraderos en Estados Unidos (EU) aumentaron en septiembre, según datos publicados ayer 9 de octubre, por OpenBrand, aunque el impulso de los aranceles a la importación parece estar desapareciendo.

El cierre parcial del gobierno estadounidense, que ya lleva dos semanas, ha provocado la suspensión de la recopilación y publicación de datos económicos oficiales, incluido el informe del índice de precios al consumo de septiembre, que debía publicarse el próximo miércoles.

Esto ha llevado a los inversionistas a examinar los datos privados en busca de pistas sobre el estado del mercado laboral y la inflación.

La empresa de análisis de datos, OpenBrand, afirmó que su índice de precios al consumo para bienes duraderos y personales aumentó 0.58% mensual tras subir 0.45% en agosto. La medida de precios se basa en la biblioteca de OpenBrand sobre precios, promociones y disponibilidad de bienes duraderos y personales, que abarca más de 400,000 productos.

El aumento del mes pasado se debió al incremento que registraron los precios de los productos de comunicación, cuidado personal y ocio, atribuido al fin de la exención “de minimis” en agosto, que permitía importar artículos por valor inferior a 800 dólares sin pagar derechos de aduana.

“La eliminación de esta exención afectaría específicamente a los productos que son físicamente más pequeños y que podrían empaquetarse en lotes, como teléfonos, ordenadores, consolas de videojuegos y artículos de cuidado personal”, afirmó Ralph McLaughlin, economista jefe de OpenBrand. “Resulta que éstos son los grupos de productos en los que estamos observando una mayor aceleración de los precios”.

Sin embargo, los precios de los electrodomésticos se mantuvieron sin cambios tras registrar un sólido aumento en agosto. El incremento de los precios de los artículos para el hogar se ralentizó.

“Los productos de gran tamaño, como los electrodomésticos y los equipos eléctricos para exteriores, están experimentando en realidad una desaceleración del crecimiento de los precios, lo que sugiere que los efectos de los aranceles aplicados a principios de año ya se han trasladado y no están provocando una nueva inflación en estos grupos”, afirmó McLaughlin.

Se trata de una evolución positiva que respaldaría la opinión de algunos economistas de que los efectos inflacionarios de los aranceles generalizados del presidente, Donald Trump, serían de corta duración.

La inflación de los precios al consumo se aceleró en agosto, ya que las empresas repercutieron el aumento de los costos derivados de los aranceles de importación.

