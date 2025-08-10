Paralización judicial de los aranceles causaría una “Gran Depresión”: Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EU), advirtió el fin de semana de las consecuencias catastróficas para la economía estadounidense si un tribunal dictamina que su imposición de aranceles radicales constituye una toma de poder ilegal.

Si un “Tribunal de Izquierda Radical” anula los aranceles, “será imposible recuperar jamás, o devolver, estas enormes sumas de dinero y honor”, escribió en su plataforma Truth Social. “Será 1929 otra vez, ¡una GRAN DEPRESIÓN!”, agregó.

Las hiperbólicas declaraciones de Trump se producen mientras un tribunal de apelaciones estadounidense sopesa la legalidad de su amplio uso de los poderes de emergencia para promulgar aranceles radicales a socios comerciales.

Un tribunal inferior falló en contra de Trump en mayo, pero el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos dejó en suspenso la sentencia mientras estudia el caso.

El viernes, Trump alabó los miles de millones de dólares en ingresos arancelarios “vertidos” en el Tesoro –pagados por los importadores estadounidenses– y los recientes récords bursátiles, como prueba de que sus gravámenes habían creado “la mayor cantidad de dinero, creación de riqueza e influencia que Estados Unidos haya visto jamás”.

Entretanto, muchos economistas temen que los aranceles estén avivando la inflación y consideran que la incertidumbre de la política comercial frena la inversión.

Desde que regresó a la Casa Blanca en enero, Trump ha anunciado una serie de nuevos aranceles, tratando de forzar un reordenamiento del comercio mundial que, según él, está sesgado en contra de Estados Unidos.

Además de los aranceles generalizados invocados en virtud de declaraciones de emergencia económica, también ha instituido aranceles sectoriales de entre 25 y 50% sobre el acero y otros artículos.

Por lo general, estos gravámenes se han impuesto tras investigaciones gubernamentales y no son objeto del litigio pendiente.