Buscar
El Economista
Economía

Lectura 2:00 min

Paralización frustra a los turistas en Washington

El cierre se produce en un momento en que el Presidente intenta impulsar una agenda de extrema derecha a la que se oponen los demócratas, centrándose en las conversaciones sobre el gasto que han fracasado en relación con los subsidios sanitarios que expiran.

main image

AFP

Una excursión escolar de niños de 10 y 11 años, llenos de entusiasmo, se encontró ayer 1 de octubre, con carteles de cierre, ya que su visita al Congreso de Estados Unidos (EU) fue cancelada tras la entrada en vigor del cierre del gobierno.

Muchos departamentos y agencias federales han cerrado desde la medianoche del miércoles y miles de trabajadores del sector público han sido despedidos, después de que los legisladores no lograran llegar a un acuerdo sobre el financiamiento para mantener el funcionamiento del gobierno.

Sin embargo Cami Hamlin, directora de la escuela de Georgia, a unos 1,100 km de Washington, vio cierta ironía para sus alumnos en medio de las molestias.

“Es una pena, ya que hemos estado enseñando a los niños que tienen que gestionar su propio presupuesto”, dijo Hamlin, quien llevaba una camiseta de la escuela primaria Springdale.

Se encontraba junto a docenas de turistas frente al edificio del Congreso, donde el estancamiento entre los republicanos del presidente, Donald Trump, y los demócratas de la oposición provocó el cierre.

El cierre será muy grave en la capital estadounidense, donde el gobierno federal es el mayor empleador y gestiona lugares muy populares entre los turistas de todo el mundo.

Algunos de los más emblemáticos, como el Monumento a Washington, cerraron sus puertas a los visitantes debido a la falta de personal.

Otros, como la Institución Smithsonian, que gestiona museos y el Zoológico Nacional, permanecerán abiertos hasta el lunes gracias a los fondos del año anterior.

Martine Ruaud, quien visita la ciudad desde Burdeos, Francia, con su marido Jean-Luc, espera que el gobierno reabriera antes de que termine su viaje de tres días.

“Hay mucho que ver y es molesto que los turistas no puedan venir porque no hay personal, porque nos gustaría mucho visitarlo”, dijo la mujer de 62 años, que se perdió la visita al Congreso.

Temas relacionados

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete