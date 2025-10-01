Paralización frustra a los turistas en Washington

Una excursión escolar de niños de 10 y 11 años, llenos de entusiasmo, se encontró ayer 1 de octubre, con carteles de cierre, ya que su visita al Congreso de Estados Unidos (EU) fue cancelada tras la entrada en vigor del cierre del gobierno.

Muchos departamentos y agencias federales han cerrado desde la medianoche del miércoles y miles de trabajadores del sector público han sido despedidos, después de que los legisladores no lograran llegar a un acuerdo sobre el financiamiento para mantener el funcionamiento del gobierno.

Sin embargo Cami Hamlin, directora de la escuela de Georgia, a unos 1,100 km de Washington, vio cierta ironía para sus alumnos en medio de las molestias.

“Es una pena, ya que hemos estado enseñando a los niños que tienen que gestionar su propio presupuesto”, dijo Hamlin, quien llevaba una camiseta de la escuela primaria Springdale.

Se encontraba junto a docenas de turistas frente al edificio del Congreso, donde el estancamiento entre los republicanos del presidente, Donald Trump, y los demócratas de la oposición provocó el cierre.

El cierre será muy grave en la capital estadounidense, donde el gobierno federal es el mayor empleador y gestiona lugares muy populares entre los turistas de todo el mundo.

Algunos de los más emblemáticos, como el Monumento a Washington, cerraron sus puertas a los visitantes debido a la falta de personal.

Otros, como la Institución Smithsonian, que gestiona museos y el Zoológico Nacional, permanecerán abiertos hasta el lunes gracias a los fondos del año anterior.

Martine Ruaud, quien visita la ciudad desde Burdeos, Francia, con su marido Jean-Luc, espera que el gobierno reabriera antes de que termine su viaje de tres días.

“Hay mucho que ver y es molesto que los turistas no puedan venir porque no hay personal, porque nos gustaría mucho visitarlo”, dijo la mujer de 62 años, que se perdió la visita al Congreso.