“México necesita reforma fiscal amplia, pero existen temores”

El senador de Morena, Francisco Chíguil, dijo que México necesita una reforma fiscal amplia, pero aseguró que ésta no se ha llevado a cabo “porque existen temores y porque desde el gobierno se pretende dar certeza a los sectores económicos del país”.

“Pero es importante explorar dónde podríamos tener cambios. A mi parecer, la política fiscal se ha visto muy lenta, en seis años solamente se logró tener una fiscalización mayor para los grandes contribuyentes pero se quedaron aún rezagados los sectores medios, las empresas medianas”, afirmó en un conversatorio organizado por el Colegio de México.

Aseguró que fiscalizar a las empresas medianas tendría un efecto recaudatorio “bastante amplio”, pues se tienen estimaciones de que se podrían recaudar de 200,000 a 300,000 millones de pesos, pues son más de 10,000 empresas de ese tipo y “muchas de ellas evaden impuestos”.

El senador habló en el marco del conversatorio “Optimización del esquema fiscal de las bebidas alcohólicas: propuesta de reforma” en el que se presentó un estudio homónimo.

En dicha investigación, sus autores Gerardo Esquivel y Williams Peralta, propusieron replantear el esquema fiscal de las bebidas alcohólicas para que se cobren impuestos a partir de una tasa fija por cada litro y no con base en porcentajes que se cobran sobre su precio final como se hace actualmente.

Gerardo Esquivel, quien fue el encargado de la presentación del documento, dijo que de llevarse a cabo esta propuesta, se podría no solo incrementar la recaudación de impuestos a las bebidas alcohólicas sino que también se reduciría la evasión fiscal y hasta bajarían los precios finales de estos productos.

En México se cobran dos impuestos a las bebidas alcohólicas: el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA). La propuesta de los investigadores tiene que ver con la forma en la que se cobra el IEPS.

De acuerdo con la Ley del IEPS, este impuesto se cobra con tasas porcentuales aplicadas sobre el precio final de la bebida alcohólica, es decir, que es un impuesto ad valorem.

La propuesta del Colmex es que el impuesto se cobre con base en una tarifa fija por cada litro de alcohol comercializado, es decir, que sea un impuesto ad quantum.

