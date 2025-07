Mandato dual para Banxico, si se empareja con otro para políticas públicas

La presidenta de México Claudia Sheinbaum anticipó este martes que “vale la pena discutir si el Banco de México debe ampliar su visión hacia el desarrollo económico”, además de perseguir el objetivo constitucional único que tiene, de la estabilidad de precios.

En la conferencia matutina y para dar respuesta a una pregunta de los medios asistentes, la mandataria federal comentó que la evidencia ha desmantelado “axiomas del neoliberalismo”.

Refirió la experiencia de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos en el manejo de un mandato dual para agregar que sería pertinente discutir si el banco central mexicano debería “ampliar su misión en términos del desarrollo económico, manteniendo su autonomía".

En este espíritu de abrir el debate, El Economista buscó a tres especialistas y estudiosos de la política monetaria.

De acuerdo con Alfredo Coutiño, que es autor de la investigación Monetary policy with dual mandate. An optimization problem (a study case), publicada en el Journal of policy modeling, explicó que para que el mandato dual funcione y se preserve la autonomía del banco central, se necesita también que la política fiscal asuma un compromiso dual de manera constitucional: Crecimiento y estabilidad de precios.

“El mandato dual no atenta contra la independencia monetaria si su manejo se apega a preservar irrestrictamente su último fin de promover el bienestar social con estabilidad de precios”, señaló el experto.

Al interior del citado documento de investigación de Coutiño, observa que “para que realmente el mandato dual funcione a su máxima capacidad y máxima efectividad”, se tienen que dar una serie de pasos que garanticen su permanencia en el tiempo y que estará ajeno a los intereses políticos.

Propone aplicar una regla fiscal que facilite la coordinación y consistencia de las políticas monetaria y fiscal. Regla que debería elevarse a rango constitucional que obligaría al gobierno a tener un compromiso fiscal de largo plazo.

En ausencia de esta regla fiscal, persistirá la fricción de intereses entre las autoridades. Y la evidencia del impacto que tiene caminar hacia rumbos distintos en las dos políticas

Actualmente el banco central tiene un mandato único que es preservar el poder adquisitivo de la moneda mexicana, lo que se logra con la estabilidad de precios y para lograrlo tiene el instrumento de las tasas, que son operadas a partir de la política monetaria.

Empleo no se genera por decreto

Aparte, el decano del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de México (ITESM), Raymundo Tenorio, advirtió que es la economía real la generadora de empleos. Cuando las empresas y los industriales perciben y ven las tasas estables para el largo plazo, es entonces cuando generan empleos.

Aún si promueven una reforma constitucional para modificar el mandato del Banco de México (Banxico), comentó, no cuenta el instituto central con las herramientas para promover la creación del empleo.

“Es la política pública, en manos de la Secretaría de Hacienda, la que tiene el instrumental para generar las condiciones que incentivarán a las empresas a crear empleos (…) un cambio en la ley para el ejercicio del Bando de México no resolverá por decreto la altísima informalidad que prevalece en el país, o la ausencia de un seguro de desempleo”, señaló.

Tenorio también es exfuncionario de Banco de México y experto en política monetaria aclaró que aún con el mandato dual, el Ejecutivo de Estados Unidos no tiene mayor poder sobre las tasas del Fed.

Formalizar la operación que ya realizan

Por su parte, el Director de Investigación Económica en el ThinkLab veracruzano Saver, Luis Pérez Lezama, refirió que será una formalización de la operación que se mantiene en la Junta de Gobierno actual.

“Estamos hablando de una estructura institucional para dotar al banco central de una capacidad mayor, tendríamos que revisar si hoy verdaderamente es autónomo (…) las herramientas para el control de esta nueva responsabilidad que no son de política monetaria sino fiscal, requieren una modificación incluso legislativa”.

Se refiere a variables de consumo, tasas, la medición del gasto público e inversión privada. Desde su perspectiva, “el día de hoy el banco central tiene a una importante mayoría de sus miembros alineados a las políticas fiscales. Sus actuaciones y tomas de decisiones en el pasado reciente muestran mayor proclividad a cuidar el impacto de la deuda, vigilar que no se les vaya de las manos el crecimiento motivado por el consumo”,

El especialista mexicano que identificó desde el último trimestre del 2020 el fantasma de una inflación pandémica, dijo que el banco central ha sacrificado temas centrales como la actualización de la medición de inflación; la nueva política monetaria macroprudencial; el verdadero combate sobre la base monetaria y sus controles.

El análisis sobre los flujos de efectivo en canales como el digital, que son pendientes que no ha cumplido el banco central por atender el respaldo al sector público. En esos hechos, decir que garantizaríamos un debate, claramente es entre ellos.

“Estaríamos más cerca de alinearse formalmente con el gobierno federal, que en proponer una reestructura. Yo pensaría que una clara muestra de buenas intenciones sería de verdad otorgarle una autonomía y que las acciones de la Junta nos muestren verdadera autonomía”.