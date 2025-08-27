Intento de Trump de destituir a Cook es peligroso: Yellen

La medida de Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EU), de destituir a la gobernadora de la Reserva Federal (Fed), Lisa Cook, supone un intento directo de politizar el banco central estadounidense y es “profundamente peligroso”, advirtió ayer la expresidenta de la Fed, Janet Yellen.

Su artículo de opinión en el Financial Times se publicó días después de que Trump dijo que destituirá a Cook por acusaciones de fraude hipotecario.

Sin embargo, Yellen argumentó que las acusaciones por sí solas no constituyen el tipo de “causa” que permite el despido de un funcionario de la Fed.

“Que Trump invoque aquí una causa es una ficción; es un pretexto para justificar una toma de poder autocrática”, denunció Yellen, quien también fue secretaria del Tesoro con el expresidente estadounidense, Joe Biden.

“Representa un intento directo de politizar la Fed, intimidar a sus dirigentes y doblegar la política monetaria a la voluntad del presidente”, señaló.

Trump está enviando un “mensaje escalofriante” a otros funcionarios que se sientan en el Comité Federal de Mercado Abierto de fijación de tasas del banco que podrían ser el próximo objetivo si no están de acuerdo con las opiniones del Presidente, dijo.

Entre las supuestas declaraciones falsas de Cook figuran las de dos residencias principales, una en Michigan y otra en Georgia.

No obstante, la gobernadora de la Fed no ha sido acusada de ningún delito y los supuestos incidentes ocurrieron antes de que ocupara su cargo actual.

Cook, la primera mujer negra en servir en la poderosa Junta de Gobernadores de la Fed, ha rechazado el intento sin precedentes de Trump de destituirla, diciendo que no tiene autoridad legal para hacerlo.

El hecho de que Trump se dirija a Cook supuso una dramática escalada en sus esfuerzos por influir en el banco central, después de que arremetiera repetidamente contra el presidente de la Fed, Jerome Powell, por no haber recortado antes las tasas de interés.

Ayer, Yellen advirtió que las decisiones de la Fed sobre las tasas de interés perderán credibilidad si los mercados creen que el banco central se guía por órdenes políticas.

“Las expectativas de inflación podrían desanclarse. La posición del dólar como moneda de reserva mundial se vería amenazada”, mencionó.