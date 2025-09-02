Inflación en zona euro aumentó ligeramente durante agosto

La inflación de la zona euro subió ligeramente en agosto, según mostraron ayer 02 de septiembre, datos oficiales, alimentando las expectativas de que el Banco Central Europeo (BCE) mantenga sin cambios las tasas de interés la próxima semana.

La inflación en la zona de la moneda única fue de 2.1% anual el mes pasado, frente a 2.0% de julio, informó Eurostat, la agencia de estadística de la Unión Europea.

Esto se debió en gran medida a una menor caída de los precios de la energía que, si bien siguieron bajando, lo hicieron a un ritmo menor, según mostraron los datos de Eurostat.

Los analistas encuestados por Bloomberg habían pronosticado que el nivel de la tasa de inflación se mantendría sin cambios en 2.0%, el objetivo del BCE.

El alza refuerza las expectativas de que el banco central mantendrá las tasas sin cambios en su próxima reunión de política monetaria del 11 de septiembre.

El BCE mantuvo los réditos estables en su última reunión de julio, poniendo fin a una racha de recortes consecutivos que se remonta hasta septiembre del 2024.

Los datos de ayer 02 de septiembre, mostraron que la inflación subyacente –que excluye los volátiles precios de la energía, los alimentos, el alcohol y el tabaco– se mantuvo estable en 2.3% en agosto.

Los precios de la energía, sin embargo, cayeron 1.9%, significativamente menos que la caída de 2.5% registrada en julio.

Los precios de los alimentos, el alcohol y el tabaco bajaron a 3.2%, frente a 3.3% del mes anterior.