Inflación en EU se acelera ligeramente en agosto

La inflación de Estados Unidos (EU) se aceleró durante agosto, y se situó en 2.7% anual, la tasa más alta registrada desde febrero, según el índice de gastos de precios del gasto de consumo personal (PCE) publicado por el gobierno el viernes.

El PCE subió en agosto 0.1% respecto a julio (2.6%), cada vez más lejos del objetivo de 2.0% fijado por la Reserva Federal (Fed), responsable de la política monetaria de EU. El índice PCE es el preferido por la Fed para medir la inflación.

El aumento de precios en un mes también subió de 0.2 de julio a 0.3% de agosto.

La inflación subyacente, aquella que excluye los precios volátiles de los productos energéticos y alimentarios, se mantuvo estable 2.9% anual, según informó el Departamento de Comercio de EU.

Estos datos van en sintonía con las previsiones de los mercados, según una encuesta entre analistas publicada por MarketWatch.

La mayoría de los expertos espera que los precios en EU vayan en aumento debido al impacto de los aranceles impuestos por Donald Trump.

Este aumento de la inflación, combinada con la actual debilidad del dólar, merma el poder de compra de los estadounidenses.

No todas son malas noticias: los ingresos personales aumentaron más de lo esperado.

Las empresas han frenado sus inversiones (aparte de la carrera por la inteligencia artificial), el crecimiento se ha desacelerado, y el desempleo ha aumentado ligeramente, pero el consumo, el motor de la economía estadounidense, se mantiene fuerte, al menos para una parte de la población.

“El consumo está impulsado por los hogares más ricos”, observó Michael Pearce, de Oxford Economics, en una nota emitida este viernes.

“El impacto negativo del aumento de los aranceles y la desaceleración del mercado laboral sobre los ingresos reales ha sido menos significativo de lo esperado”, agregó.

Pearce atribuye esto al “aumento de los dividendos y otras rentas de capital, que suelen ser exclusivas de los hogares ricos”.

Wall Street está alcanzando actualmente máximos históricos y los precios inmobiliarios están en su nivel más alto.

Según Heather Long, economista de Navy Federal Credit Union, “se necesita monitorear cómo le va a la clase media, que ya enfrenta precios altos”.