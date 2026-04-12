Inflación en Estados Unidos llegó a 3.3% anual en marzo; los precios de la gasolina se dispararon 21.2% por guerra en Irán

La inflación en Estados Unidos (EU) se disparó en marzo, según datos oficiales publicados ayer, ya que el aumento de los precios de la energía, debido a la guerra en Medio Oriente, ha afectado duramente a los estadounidenses.

El impacto de los precios a nivel nacional ha ejercido presión sobre el presidente de EU, Donald Trump, quien ha ordenado la celebración de conversaciones de paz con Irán y se enfrenta a las elecciones de mitad de mandato en noviembre.

La tasa de inflación subió a 3.3% anual en marzo, de acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales de EU (BLS, por sus siglas en inglés). En comparación, este mismo índice de precios al consumo (IPC) se situó en 2.4% anual un mes antes.

Los precios de la gasolina se dispararon 21.2% entre febrero y marzo, el mayor incremento mensual desde que el gobierno comenzara a publicar un índice al respecto en 1967, según la BLS.

Los mercados ya habían anticipado esta alza, según el consenso publicado por MarketWatch.

EU e Israel comenzaron a bombardear Irán el 28 de febrero y Teherán respondió bloqueando el tráfico en el estrecho de Ormuz, una vía marítima por la que transita una quinta parte de los suministros mundiales de petróleo y gas.

A pesar de ser el principal productor mundial de crudo, EU también se vio afectado, ya que los precios en las gasolineras se dispararon.

Un galón (3.78 litros) de gasolina normal cuesta actualmente una media de 4.15 dólares en EU, frente a los aproximadamente 3 dólares que costaba justo antes de la guerra.

Se avecinan más dificultades

En respuesta a los datos, Kush Desai, portavoz de la Casa Blanca, afirmó que la economía estadounidense “sigue una trayectoria sólida”.

Kevin Hassett, asesor económico, destacó algunos logros de la Casa Blanca, citando la desaceleración de los precios de los huevos, la carne de vacuno y entradas para conciertos.

JD Vance, vicepresidente de EU, espera un resultado “positivo” al partir de Washington para asistir a las conversaciones de paz entre EU e Irán que se celebrarán este fin de semana en Pakistán.

Los expertos predijeron más dificultades económicas en el futuro debido a la guerra en Irán, especialmente para los hogares de ingresos medios y bajos.