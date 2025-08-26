Lectura 1:00 min
Índice de Complejidad Económica de Harvard: México anota su mejor nivel
México escaló cinco posiciones respecto a la medición del 2022 y para el 2023 se ubicó en la posición 17 en el Índice de Complejidad Económica de la Universidad de Harvard.
El Índice de Complejidad Económica de la Universidad de Harvard es un indicador que mide la diversificación de un país en materia de comercio global, contemplando exportaciones e importaciones y la complejidad de las mismas.
En la edición 2023, la más reciente, México logró su récord: trepó cinco lugares —respecto de la edición previa— y se ubicó en la posición 17 entre los países más complejos económicamente.
Este avance se explica por la variedad y satisfacción de los bienes y servicios que exporta la economía mexicana.
La escalada de México en este indicador refleja que el país logró nivelarse con gigantes como Estados Unidos y China que se ubicaron en los lugares 15 y 16 respectivamente.
El top cinco lo ocupan Singapur, Suiza, Japón, Taiwán y Corea del Sur, en ese orden.