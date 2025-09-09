Más impuesto a tabacos y refrescos

La Secretaría de Hacienda incluyó en el Paquete Económico 2026 una serie de medidas tributarias con fines “extra fiscales” que buscan desincentivar el consumo de productos considerados dañinos para la salud física y mental de la población. Entre ellas destacan nuevos gravámenes a los videojuegos con contenido violento y a las casas de apuestas en línea, además de un incremento en el impuesto a las bebidas saborizadas y al tabaco.

De acuerdo con el documento entregado este lunes a la Cámara de Diputados, se plantea un impuesto especial de 8% a los servicios digitales de videojuegos violentos y un aumento del gravamen a las apuestas en línea, que pasará de 30 a 50 por ciento. Asimismo, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a refrescos subirá a 3.08 pesos por litro, medida que abarcará incluso a aquellos productos que utilizan endulzantes no calóricos.

Para los tabacos labrados, se plantea elevar la tasa ad valorem de 160 a 200%, establecer un incremento gradual de la cuota específica hasta el 2030, con un periodo de transición entre el 2026 y el 2029 e incorporar al esquema impositivo los nuevos productos que contienen nicotina, conocidos como “bolsas de nicotina”.

Se argumenta que el consumo de estas industrias genera altos costos sociales y económicos: desde obesidad y diabetes asociadas a bebidas azucaradas, hasta problemas de aislamiento y ansiedad vinculados al uso intensivo de videojuegos.