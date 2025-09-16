Hoy concluye reunión monetaria clave; se prevén recortes

La Reserva Federal (Fed) inició una reunión clave sobre tasas de interés, horas después de que el nuevo candidato designado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, obtuviera por estrecho margen la confirmación para incorporarse al banco central.

Stephen Miran, presidente del Consejo de Asesores Económicos de Trump, prestó juramento como gobernador de la Fed ayer por la mañana, según informó el banco, mientras su Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), encargado de fijar las tasas de interés, iniciaba una reunión de dos días sobre política monetaria.

Miran ganó por un estrecho margen la votación del Senado el lunes por la noche, lo que le convierte en uno de los 12 miembros con derecho a voto del FOMC. Los economistas no esperan que cambie radicalmente el resultado de esta semana.

No hay duda de que la Fed realizará su primer recorte de tasas de interés del 2025 tras la última reunión, ya que los responsables políticos se inclinan por reforzar un mercado laboral en deterioro.

Sin embargo, la preocupación por la influencia política sobre el banco central independiente se cernirá sobre la reunión, ya que Trump critica repetidamente al presidente de la Fed, Jerome Powell, por sus decisiones sobre tasas, y después de que decidiera despedir a la gobernadora Lisa Cook, lo que desencadenó una batalla legal.

Ayer, Trump dijo a los periodistas que la Fed debe “escuchar a personas inteligentes como yo”.

Resultado, sin alteración

Es poco probable que la incorporación de última hora de Miran altere drásticamente el resultado de la reunión, según Ryan Sweet, economista jefe para EU de Oxford Economics.

Sweet también puso en duda que Miran hubiera llegado a tiempo para presentar una proyección económica y una hoja de ruta para la política monetaria.

Miran ha sido objeto de críticas por parte de los legisladores demócratas por su intención de tomarse solo una excedencia de su cargo en la Casa Blanca, en lugar de dimitir.

Está cumpliendo un mandato en la Fed que expira en poco más de cuatro meses, sustituyendo a la gobernadora Adriana Kugler tras su dimisión.

Trump insta a gran recorte de tasas

Trump, renovó el lunes su llamado a un gran recorte de tasas de interés, por lo que sigue aumentando la presión sobre el banco central, cuando el mercado es unánime sobre un anuncio de recortes hoy.

En una publicación en su plataforma Truth Social, Trump declaró que el presidente de la Fed, Jerome Powell, “debe recortar las tasas de interés, ahora, y más de lo que había pensado”.

Volvió a llamar al presidente de la Fed como Mr Too Late Powell. Al no rebajar las tasas de interés; el mandatario suele utilizar este apodo para referirse al titular del banco central.

El mercado espera un recorte de 25 puntos base al final de su reunión de dos días, y todas las miradas están puestas en los comentarios de Powell después del encuentro.

La medida de reducir tasas probablemente impulsará a la economía más grande del mundo en un momento en que el mercado laboral está debilitándose y se alimentan los temores de recesión.

Este sería el primer recorte de tasas del 2025, ya que la Fed ha mantenido estables las tasas de interés desde su última reducción de diciembre mientras los funcionarios monitorean los efectos de los aranceles de Trump sobre la inflación.

Aunque la inflación se mantiene notablemente por encima del objetivo de 2% anual de la Fed, el impacto de los aranceles parece limitado por ahora.