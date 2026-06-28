“La globalización no ha muerto, solo se ha transformado”

Si bien la economía mundial ha enfrentado crisis y turbulencias comerciales, la globalización no ha muerto; simplemente se está “transformando”, declaró el economista jefe del Fondo Monetario Internacional a la AFP en una entrevista exclusiva.

El prestamista de última instancia del mundo publicará una actualización de su informe sobre las perspectivas de la economía mundial el 8 de julio, y todas las miradas estarán puestas en si revisa a la baja, y en qué medida, las estimaciones de crecimiento con respecto a su actualización de abril ante las consecuencias de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Para entonces, el economista jefe Pierre-Olivier Gourinchas ya se habrá retirado tras completar un mandato de cuatro años y medio en el que el FMI tuvo que lidiar con las consecuencias económicas de la pandemia de Covid-19, la invasión rusa de Ucrania, la alteración del comercio mundial por parte de Washington mediante aranceles y la guerra contra Irán.

Reflexionando sobre un momento convulso para la economía mundial, Gourinchas sigue confiando en que la reciente conmoción en el comercio mundial causada por los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump no necesariamente está poniendo fin a la globalización, sino que simplemente está ajustando ciertas relaciones bilaterales.

“Bueno, desde luego no está muerto”, declaró a la AFP en su despacho de la sede del FMI en Washington, señalando los sólidos ratios de comercio mundial respecto al PIB.

“No hemos experimentado la desglobalización”, dijo. “Hemos experimentado que se está transformando”.

Gourinchas, un francés de 57 años, afirmó que los últimos movimientos deben interpretarse principalmente como “un deseo de reducir el nivel de comercio bilateral entre Estados Unidos y China. No creo que eso sea un misterio para nadie”.

Desde que regresó al cargo para un segundo mandato, Trump ha atacado tanto a amigos como a enemigos de Estados Unidos con aranceles punitivos, afirmando que pretende trasladar la producción manufacturera al país y abordar lo que él denomina prácticas comerciales desleales.