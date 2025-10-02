El FMI ve una perspectiva desigual de la inflación mundial

El Fondo Monetario Internacional (FMI) considera que la perspectiva inflacionaria mundial es desigual, ya que las firmas de Estados Unidos y otros países que han subido los aranceles han absorbido hasta ahora gran parte de ellos, mientras la demanda sigue reprimida en los principales países exportadores, como China, dijo el jueves la portavoz del FMI, Julie Kozack.

Kozack señaló, en una rueda de prensa regular, que la economía mundial ha mostrado resistencia ante la incertidumbre por los aranceles, mientras el FMI y el Grupo del Banco Mundial se preparan para sus reuniones anuales en Washington este mes.

“Vemos que el crecimiento mundial en el primer semestre del año se ha mantenido estable, pero ahora estamos empezando a ver señales de desaceleración a nivel mundial”, dijo Kozack. “Con respecto a la inflación, lo que vemos a nivel global es una perspectiva un poco mixta”.

Afirmó que, si bien la transmisión de algunos aranceles a las alzas de precios está contribuyendo a impulsar la inflación subyacente en EU, la inflación general aumentaba más rápidamente en Gran Bretaña, Australia e India.

Sin embargo, las presiones inflacionarias son “muy moderadas” en China y otros países asiáticos, lo que refleja el impacto de los aranceles en la demanda de sus exportaciones.