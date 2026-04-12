Fitch ratifica calificación a México pero advierte sobre crecimiento moderado y desafíos fiscales

La agencia calificadora Fitch Ratings ratificó la nota soberana de México, pero advirtió sobre el crecimiento moderado que ha presentado el país en los últimos años, así como de desafíos fiscales en donde tiene que ver Petróleos Mexicanos (Pemex), la petrolera más endeudada a nivel mundial.

De esta manera, la calificación crediticia de México se mantuvo en “BBB-” con perspectiva Estable, esto ante un marco de política macroeconómica que consideró prudente, así como unas finanzas sólidas con una economía amplia y diversificada.

Sin embargo, la calificadora señaló que lo anterior se ve limitado por el crecimiento moderado a largo plazo, además de unos indicadores de gobernanza débiles y desafíos fiscales que tienen que ver con una recaudación baja, rigidez en el presupuesto, así como los pasivos contingentes de Pemex.

“La perspectiva estable refleja la expectativa de Fitch de que la economía mexicana evitará escenarios de deterioro severos en medio de las incertidumbres comerciales e internas actuales, pero seguirá siendo poco dinámica, y que la calificación cuenta con cierto margen para soportar el aumento proyectado de la deuda soberana/PIB durante el periodo de pronóstico”, agregó Fitch.

El año pasado, la economía logró crecer 0.8%, apenas dentro del rango de proyección del gobierno federal entre 0.5 y 1.5 por ciento. En tanto, para este año se espera que logre una expansión entre 1.8 y 2.8%, aunque esto ha sido señalado como optimista por algunos analistas, cuyas estimaciones están por debajo que las de la administración de Claudia Sheinbaum.

En este sentido, Fitch proyectó un crecimiento de 1.7% para este año ante la disminución de los efectos negativos de políticas fiscales y monetarias, además del impulso que se generará por la Copa Mundial de Futbol de este año que se llevará a cabo en México, Canadá y Estados Unidos.

“Sin embargo, los datos económicos recientes han sido irregulares, lo que indica que aún no se ha consolidado una recuperación firme, y esto podría verse obstaculizado por la incertidumbre en torno al T-MEC. La administración de Sheinbaum está intentando aumentar la inversión, pero esto podría verse frenado por las preocupaciones del sector privado sobre las reformas institucionales, especialmente una importante reforma judicial, y la agencia tributaria”, añadió.

Consolidación fiscal difícil

El 2026 será el segundo año consecutivo en donde la administración de Sheinbaum intente lograr la consolidación fiscal, luego de que el gobierno pasado le heredara un déficit fiscal en máximos históricos, que ocasionó recortes al gasto público el año pasado para reducir los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP).

De esta manera, el año pasado el déficit se redujo de 5.8 a 4.9% del Producto Interno Bruto (PIB), pese a que la meta era de 4.1%, la cual se incumplió por los apoyos a Pemex.

En tanto, para este año esperan que el déficit fiscal se ubique en 4.1%, mientras que para el siguiente en 3.5% del PIB, mientras que Fitch prevé una tasa de 4.4 por ciento.

“El gasto operativo ha alcanzado un límite inferior práctico, el gasto social está aumentando y las autoridades quieren evitar una mayor compresión del gasto de capital. Los esfuerzos de la administración tributaria han dado frutos, pero es probable que una consolidación significativa impulsada por los ingresos dependa de un crecimiento económico más fuerte o de una reforma tributaria, que las autoridades se han mostrado reacias a impulsar. Los precios más altos de la energía a nivel mundial deberían tener un impacto fiscal, en general, neutro porque los mayores ingresos petroleros se compensarán en gran medida con los costos de los subsidios derivados de la congelación de los precios internos de los combustibles”, agregó.

Pemex y presiones inflacionarias

El año pasado, Pemex recibió apoyos por parte del gobierno que casi alcanzaron los 800,000 millones de pesos para mejorar su posición financiera, y que dificultaron la meta de consolidación fiscal.

“Prevemos que se necesitará más apoyo recurrente. Pemex está explorando nuevas empresas conjuntas en el sector upstream, pero no está claro si serán suficientes para estabilizar la producción. Las perspectivas de un aumento significativo son escasas ante la falta de interés de las grandes petroleras mundiales. Los recientes incendios e inundaciones, incluso en la nueva refinería de la compañía en Dos Bocas, ponen de manifiesto los desafíos para seguir mejorando las operaciones downstream”, consignó la agencia calificadora.

Respecto a la inflación, destacó cómo el Banco de México (Banxico) continuó recortando su tasa de interés pese al repunte que se ha mostrado en los precios al consumidor, esto tras los cambios que hubo en el consejo de administración del banco central y lo que “ha generado dudas sobre su firmeza en el cumplimiento de la meta de inflación”.