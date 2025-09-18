En EU, inicios de viviendas unifamiliares cayeron 7% anual

La construcción de viviendas unifamiliares en Estados Unidos (EU) y los permisos para futuras edificaciones cayeron en agosto, en medio de un exceso de casas nuevas sin vender y un mercado laboral cada vez más débil, y pese a la caída de las tasas hipotecarias.

Las viviendas unifamiliares iniciadas, que representan la mayor parte de la construcción de viviendas, bajaron 7.0% a una tasa anual desestacionalizada de 890,000 unidades el mes pasado, informó ayer la Oficina del Censo del Departamento de Comercio. Los permisos para la futura construcción de casas unifamiliares disminuyeron 2.2%, a 856,000 unidades.

La tasa de la popular hipoteca a 30 años bajó a un mínimo de 11 meses de 6.35% la semana pasada desde alrededor de 7.04% a mediados de enero, según datos de la agencia de financiamiento hipotecaria Freddie Mac.

Este miércoles la Reserva Federal aplicó un recorte de un cuarto de punto porcentual para apoyar al mercado laboral. La Fed pausó su ciclo de relajación monetaria en enero debido a la incertidumbre sobre el impacto inflacionario de los aranceles a las importaciones del presidente de EU, Donald Trump.

Es probable que el alivio de la reducción de las tasas hipotecarias se vea limitado por las tibias ganancias de empleo y el aumento del desempleo, ya que las empresas frenan la contratación debido a una perspectiva económica incierta.

Una encuesta de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas mostró que la confianza entre los constructores de viviendas se mantuvo moderada en septiembre, aunque mejoraron las expectativas de mayores ventas en los próximos seis meses.

Los constructores reducen cada vez más los precios y ofrecen otros incentivos.