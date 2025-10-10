EU podría despedir a los controladores aéreos

Sean Duffy, secretario de Transporte de Estados Unidos (EU), advirtió que el gobierno podría despedir a los controladores aéreos que falten repetidamente al trabajo durante el cierre del gobierno, afirmando que el aumento de las ausencias está causando importantes trastornos en el tráfico aéreo.

“Si tenemos un pequeño grupo de controladores que no acuden al trabajo y son problemáticos (…) Si hay miembros que no están tan comprometidos como deberíamos, los despediremos”, declaró Duffy en Fox Business. “No puedo permitir que haya gente que no acuda al trabajo”.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por su sigla en inglés) dijo ayer que estaba experimentando problemas de personal por cuarto día consecutivo, ya que los vuelos en Newark y las rutas en el área de Nueva York se están viendo afectados.

Desde el lunes se han producido 19,000 retrasos en los vuelos, incluidos 3,300 ayer, y miles de ellos están relacionados con la ralentización de los vuelos por parte de la FAA debido a las ausencias de los controladores aéreos.

Duffy elogió a 90-95% de los controladores que acuden a trabajar a diario a pesar de no cobrar.

“Es una pequeña parte de las personas que no acuden al trabajo la que puede provocar esta enorme perturbación, y eso es lo que se está viendo hoy en nuestros cielos”, añadió Duffy.

Un portavoz de la Asociación Nacional de Controladores Aéreos respondió a Duffy diciendo: “Existen procesos y procedimientos para hacer frente al uso inadecuado de las bajas por enfermedad”.

El sindicato ha instado repetidamente a los controladores a seguir trabajando durante los nueve días que lleva el cierre del gobierno. La NATCA advirtió que “participar en una huelga podría suponer la expulsión del servicio federal” y que es ilegal.

EU se enfrenta a una escasez de controladores aéreos desde hace más de una década y muchos han estado trabajando horas extras obligatorias y seis días a la semana incluso antes del cierre.