EU crecería entre 3 y 3.5% en 2026, pese a la guerra con Irán: Tesoro

La economía subyacente de Estados Unidos se mantiene sólida y el crecimiento aún podría superar el 3% o el 3.5% este año, afirmó el martes el secretario del Tesoro, Scott Bessent, a pesar del impacto de la guerra en Irán.

El funcionario también se pronunció sobre los aranceles estadounidenses a otros países, señalando que podrían volver a los niveles anteriores para julio, después de que la Corte Suprema dictaminara en febrero que el presidente Donald Trump se extralimitó en sus competencias al imponer gravámenes globales de amplio alcance en virtud de una ley de emergencia.