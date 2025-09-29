Estados Unidos debe mantener una política restrictiva, advierte Hammack, de la Fed​

La Reserva Federal (Fed) debe mantener una postura restrictiva en materia de política monetaria para reducir la inflación hasta su objetivo de 2.0%, dijo ayer la presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, al programa Squawk Box Europe de la CNBC.

“Es un momento difícil para la política monetaria. Nos enfrentamos a retos en ambos frentes de nuestro mandato”, afirmó, en referencia a la inflación y al máximo empleo.

“Cuando sopeso esos dos aspectos de nuestro mandato, creo que realmente debemos mantener una postura restrictiva en materia de política monetaria para poder volver a situar la inflación en nuestro objetivo”, expresó Hammack.

Hammack, una de las responsables de políticas más agresivas de la Fed y que este año no tiene derecho a voto, pronostica que la inflación se mantendrá por encima del objetivo durante los siguientes uno o dos años.

“Cuando empiezo a ver presión en el sector servicios, en aspectos como los seguros, que alimentan nuestra inflación subyacente, eso me dice que quizá no se trate solo del impacto de los aranceles, y que es algo a lo que debemos prestar más atención”, añadió.

La semana pasada, Hammack señaló que la Fed debe ser “muy cautelosa” a la hora de eliminar la política monetaria restrictiva, ya que la inflación sigue por encima del objetivo de 2.0% del banco central estadounidense y se mantiene persistente.

Hammack señaló que la Fed debe ser “muy cautelosa” a la hora de eliminar la política monetaria restrictiva, ya que la inflación sigue por encima del objetivo de 2 por ciento.