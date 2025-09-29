Lectura 2:00 min
Estados Unidos debe mantener una política restrictiva, advierte Hammack, de la Fed
La Reserva Federal (Fed) debe mantener una postura restrictiva en materia de política monetaria para reducir la inflación hasta su objetivo de 2.0%, dijo ayer la presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, al programa Squawk Box Europe de la CNBC.
La Reserva Federal (Fed) debe mantener una postura restrictiva en materia de política monetaria para reducir la inflación hasta su objetivo de 2.0%, dijo ayer la presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, al programa Squawk Box Europe de la CNBC.
“Es un momento difícil para la política monetaria. Nos enfrentamos a retos en ambos frentes de nuestro mandato”, afirmó, en referencia a la inflación y al máximo empleo.
“Cuando sopeso esos dos aspectos de nuestro mandato, creo que realmente debemos mantener una postura restrictiva en materia de política monetaria para poder volver a situar la inflación en nuestro objetivo”, expresó Hammack.
Hammack, una de las responsables de políticas más agresivas de la Fed y que este año no tiene derecho a voto, pronostica que la inflación se mantendrá por encima del objetivo durante los siguientes uno o dos años.
“Cuando empiezo a ver presión en el sector servicios, en aspectos como los seguros, que alimentan nuestra inflación subyacente, eso me dice que quizá no se trate solo del impacto de los aranceles, y que es algo a lo que debemos prestar más atención”, añadió.
La semana pasada, Hammack señaló que la Fed debe ser “muy cautelosa” a la hora de eliminar la política monetaria restrictiva, ya que la inflación sigue por encima del objetivo de 2.0% del banco central estadounidense y se mantiene persistente.
Hammack señaló que la Fed debe ser “muy cautelosa” a la hora de eliminar la política monetaria restrictiva, ya que la inflación sigue por encima del objetivo de 2 por ciento.