Empresas privadas eliminaron 32,000 trabajos

El sector privado de Estados Unidos perdió empleos en septiembre, según mostraron ayer los datos de la firma de nóminas ADP, a pesar de las expectativas de los analistas de crecimiento del empleo y mientras persisten las preocupaciones sobre la salud del mercado laboral.

El empleo en el sector privado perdió 32,000 puestos de trabajo el mes pasado, dijo ADP, y las mayores pérdidas se registraron en sectores como el ocio, la hostelería y los servicios profesionales, así como en las actividades financieras.

La contratación en comercio, transporte y servicios públicos, así como en construcción y manufactura también se contrajo, mostraron los datos.

Analistas advirtieron que las cifras de ADP suelen diferir de las cifras oficiales.

Afirmaron que este informe podría ser objeto de un escrutinio mayor de lo habitual, ya que el cierre del gobierno, si persiste, podría retrasar la publicación de las cifras de empleo del previstas para el viernes. Por ahora, la reducción general de ADP se produjo al realizar un ajuste preliminar anual de las cifras basado en los resultados del 2024 del censo trimestral de empleo y salarios. Esto provocó una pérdida de 43,000 puestos de trabajo en septiembre.