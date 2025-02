DOGE busca acceso al sistema fiscal de Estados Unidos

El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) de Elon Musk ha desatado la alarma al solicitar acceso a un sistema de la Agencia Tributaria de Estados Unidos (EU) que cuenta con datos financieros detallados sobre millones de estadounidenses, informaron medios estadounidenses.

Encabezado por Musk, el hombre más rico del mundo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha embarcado en una campaña para recortar el gasto público considerado despilfarrador o contrario a sus políticas.

El Washington Post y otros medios informaron que la última solicitud es para que los funcionarios del DOGE tengan un amplio acceso a los sistemas, propiedades y conjuntos de datos del Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Esto incluye el Sistema Integrado de Recuperación de Datos (IDRS), cuyo acceso suele ser extremadamente limitado y que ofrece “acceso visual instantáneo a ciertas cuentas de los contribuyentes”, según el IRS.

Hasta el domingo por la noche, la petición no había sido atendida, según los informes, pero ha desatado la alarma dentro del gobierno y entre los expertos en privacidad, que afirman que conceder a Musk acceso a datos privados de los contribuyentes podría ser extraordinariamente peligroso, según ABC News.

“La gente que comparte su información más sensible con el gobierno federal lo hace bajo el entendimiento de que no sólo se utilizará legalmente, sino que también se manejará de forma segura y de manera que se minimicen riesgos como el robo de identidad y la invasión personal, lo que este informe pone seriamente en duda”, dijo a ABC Elizabeth Laird, ex funcionaria de privacidad del Estado que ahora trabaja en el Centro para la Democracia y la Tecnología.

“El despilfarro, el fraude y el abuso han estado profundamente arraigados en nuestro sistema roto durante demasiado tiempo”, mencionó el portavoz de la Casa Blanca, Harrison Fields, cuando se le preguntó sobre el posible acceso del empleado al sistema sensible, informó NBC News.

“Se necesita acceso directo al sistema para identificarlo y solucionarlo (…) DOGE continuará arrojando luz sobre el fraude que descubra, ya que el pueblo estadounidense merece saber en qué ha estado gastando su gobierno el dinero de los impuestos que tanto le ha costado ganar”, añadió Fields.

Medios estadounidenses informaron la semana pasada que el IRS se está preparando para despedir a miles de empleados tan pronto como esta semana, como parte del impulso de Trump y Musk para reducir la fuerza de trabajo federal.