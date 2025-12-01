Ya está disponible el simulador de la declaración anual 2025 para empresas

El fisco puso a disposición de los contribuyentes el Simulador de la Declaración Anual 2025 para personas morales a partir de este lunes 1 de diciembre, en donde podrán visualizar la información que presentaron en el ejercicio fiscal 2025.

Se trata de un simulador del Régimen Federal y Régimen Simplificado de Confianza (Resico) en donde los contribuyentes podrán visualizar la información ya precargada a partir de lo presentado al fisco en el ejercicio fiscal y modificarla de ser necesario.

La autoridad tributaria recordó que las personas morales tendrán que presentar su declaración anual del ejercicio fiscal en curso entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026.

Las fechas límite para realizar la declaración anual son: hasta el 19 de enero para las sociedades que se encuentren en periodo de liquidación; hasta el 16 de febrero para las personas morales sin fines de lucro, y hasta el 31 de marzo para los demás regímenes de personas morales.

En la nueva plataforma, la declaración anual incorpora la siguiente precarga de información:

-Pagos provisionales presentados y pagados.

-PTU pagada en el ejercicio.

-Retenciones efectivamente pagadas (ISR por sueldos y salarios, asimilados a salarios, arrendamiento y Resico).

-CFDI de devoluciones, descuentos y bonificaciones.

-Remanente de declaraciones de ejercicios anteriores, como pérdidas fiscales, pagos al extranjero, dividendos, subsidio para el empleo, entre otros.

Además, la autoridad fiscal recordó que para enviar la declaración es necesario contar con e.firma y con un servicio de banca electrónica, ya que, en caso de obtener un saldo a cargo, el pago debe realizarse mediante transferencia electrónica a través de bancos autorizados para el cobro de contribuciones federales.

El fisco explicó a los contribuyentes que si se requieren modificar los ingresos o cualquier otro dato precargado se deben presentar declaraciones complementarias.

“Cuando exista un saldo a cargo, la actualización de la información será visible 48 horas después del pago. Si el saldo es en ceros, tardará 24 horas en verse reflejado”.