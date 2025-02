Desaceleración, en II Sem: IMEF

La economía mexicana podría desacelerarse hacia la segunda mitad del año, esto debido a una serie de factores que han generado incertidumbre, señaló el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

En videoconferencia de prensa, Gabriela Gutiérrez Mora, presidenta del IMEF, indicó que son seis factores los que observan podrían afectar a la economía y, por ende, se desaceleraría en el segundo semestre del año, en donde destacan las amenazas de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, así como factores internos.

El primero de estos factores es la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras por parte de Estados Unidos, lo cual se espera pase esta semana.

“Tendrá muy probablemente impactos en la operación del sector financiero y de las empresas, pues con esa designación la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés) puede bloquear propiedades y activos de individuos, empresas y entidades financieras, e inclusive prohibir transacciones de todo un país o región geográfica”, explicó.

Otro factor son los aranceles, así como la revisión del T-MEC, prevista para este año.

Dentro de los factores internos está la desconfianza de los inversionistas debido a las reformas constitucionales, así como la fragilidad de las finanzas públicas, la reforma del Infonavit y el control del precio de la gasolina.

“Los seis factores anteriores representan una probabilidad de que, durante la segunda mitad del año, la economía mexicana pudiera desacelerarse a un mayor ritmo del actual”, dijo la Presidenta.

Sin recesión, porel momento

Para este año, el IMEF espera que la economía mexicana se expanda 1%, muy por debajo del estimado del gobierno de Claudia Sheinbaum de 2.3%; no obstante, al igual que la administración en turno, el instituto descartó que se esté entrando en una recesión.

“Coincidimos con el gobierno... no consideramos ni de cerca manejar el término... (para una recesión) se necesita la profundidad, duración y generalización, y no tenemos aún esos factores para ello. Estamos en una contracción, en un área de ‘warning’, es decir, de estar viendo qué sucede”, indicó la Presidenta del instituto.

En este sentido, Federico Rubli, vicepresidente del Comité de Estudios Económicos del IMEF, indicó que la expectativa que tienen de 1% de crecimiento descarta la aplicación de aranceles, tanto los generalizados como los que se busca imponer al acero y aluminio, pero indicó que si esto cambia, probablemente haya una desaceleración.

“Una constante desaceleración, inevitablemente sí te conduce a una recesión. No podemos estar en estos momentos prediciendo si va a haber o no una recesión con base en si va a haber aranceles o no. Lo que sí podemos decir es que, si se imponen los aranceles, el crecimiento económico va a ser muy bajo, alrededor de 0.2%”, añadió Rubli.