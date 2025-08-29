Déficit comercial de bienes en Estados Unidos aumenta bruscamente en julio

El déficit comercial de bienes de Estados Unidos aumentó bruscamente en julio debido al incremento de las importaciones, lo que sugiere que el comercio podría ser un importante lastre para el crecimiento económico en el tercer trimestre.

La brecha comercial de bienes se disparó 22.1%, a 103,600 millones de dólares, informó el viernes la Oficina del Censo del Departamento de Comercio. Economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que el déficit ascendería a 89,450 millones de dólares.

Las importaciones de bienes aumentaron 18,600 millones de dólares, a 281,500 millones. Las exportaciones de bienes cayeron 100 millones de dólares, a 178.000 millones.

El reflujo de las importaciones provocó una fuerte contracción del déficit comercial en el segundo trimestre, que añadió un récord de 4.95 puntos porcentuales al crecimiento del Producto Interno Bruto en ese periodo.

La economía creció a una tasa anualizada del 3.3% el pasado trimestre. El PIB se contrajo a una tasa del 0.5% en el trimestre enero-marzo, lastrado por un fuerte deterioro del déficit comercial impulsado por las importaciones anticipadas de las empresas a un ritmo récord antes de que entraran en vigor los radicales aranceles del presidente Donald Trump.

La Reserva Federal de Atlanta estima que el PIB aumentará un 2.2% en el tercer trimestre.