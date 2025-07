Cooperación, detrás de la prórroga del Departamento del Tesoro

La prórroga de 45 días otorgada por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), organismo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa representa un signo de cooperación entre los gobiernos de Estados Unidos y México, de acuerdo con Álvaro Vértiz, director para América Latina de la consultora DGA Group.

“La intención del documento de FinCEN no es revertir las sanciones, sino establecer la necesidad de trabajar en colaboración. Esto será clave para que México pueda contener presiones adicionales en el futuro. No es que necesariamente vuelva a ocurrir algo similar, pero sí se debe mejorar la coordinación entre gobiernos, para que estos anuncios no sean una sorpresa”, señaló Vértiz.

En este contexto, la Secretaría de Hacienda informó mediante un comunicado emitido este miércoles, que la decisión fue resultado del diálogo y la colaboración con las autoridades financieras de Estados Unidos. No obstante, también responde a un contexto operativo: se busca mitigar el impacto que las restricciones podrían tener en los clientes de las instituciones señaladas.

“Lo que se está dando es una ventana de tiempo para actuar con mayor cuidado y orden. Muchas entidades relacionadas con estas tres instituciones deben desvincularse de manera legal y operativa. En particular, el negocio fiduciario implica obtener consentimientos de beneficiarios y tenedores. Se trata de facilitar una separación ordenada de aquellas empresas estadounidenses que, en adelante, ya no podrán operar con ellas”, explicó el directivo.

Ante este escenario, Vértiz subrayó la necesidad de que las instituciones financieras refuercen sus mecanismos de detección de actividades ilícitas, con el fin de evitar sanciones sorpresivas, como ocurrió en este caso.

“Es indispensable mantener un nivel de transparencia y coordinación suficiente con las autoridades, tanto locales como internacionales, para que, en cuanto se detecte un problema, puedan actuar de inmediato, emitir alertas y recomendar medidas de remediación que ayuden a contener el daño”, comentó Vértiz.

Sin daño sistémico, pero con lecciones

Los bancos señalados, CIBanco e Intercam, representan en conjunto 1.54% del total de activos del sistema financiero.

Según cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a abril de este año, CIBanco contaba con activos por 143,426 millones de pesos, equivalentes a 0.94% del total, mientras que Intercam registraba 92,622 millones, lo que representaba 0.61 por ciento.

Aunque los señalamientos de FinCEN y la posterior intervención de la CNBV no generaron un daño sistémico, Vértiz advirtió que las instituciones financieras deben fortalecer sus protocolos de respuesta y mejorar la narrativa frente a situaciones como esta.

“Estas tres instituciones representan una proporción muy pequeña del sistema, por lo que coincido en que no hubo un daño relevante a nivel sistémico. Sin embargo, sí hubo un impacto significativo para sus clientes, que ahora se ven obligados a buscar otros proveedores o fiduciarios. Es fundamental que el sector financiero, a través de sus asociaciones, genere confianza y demuestre que está tomando medidas para que algo así no vuelva a ocurrir”, subrayó.