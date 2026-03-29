Continuidad en el SAR, uno de los retos para las mujeres

La continuidad en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), así como la acumulación de ahorros, son los principales retos para garantizar un retiro digno de las mujeres cuando se jubilen.

Y es que, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), hay distintas brechas de género en la economía y el mercado laboral que inevitablemente afectan las condiciones en las que se pueden jubilar las mujeres.

“El principal reto para las mujeres no es de acceso al sistema, sino de continuidad y acumulación. Muchas mujeres que han tenido un empleo formal ya cuentan con una cuenta Afore y pueden seguir fortaleciendo su ahorro, incluso si interrumpen temporalmente su vida laboral.

“El sistema está diseñado para acompañar a las personas durante toda su trayectoria laboral”, señaló Mari Nieves Lanzagorta, vicepresidenta de Vinculación de Amafore.

En ese sentido, la asociación recordó que existen mecanismos prácticos y accesibles para fortalecer el ahorro, incluso con montos pequeños y de forma constante.

“Herramientas como GanAhorro y Millas para el Retiro permiten canalizar consumos cotidianos hacia la cuenta Afore, mientras que la domiciliación facilita realizar aportaciones automáticas sin fricción operativa, promoviendo hábitos de ahorro sostenidos en el tiempo”, destacó la Amafore.

Asimismo, destacaron que para quienes generan ingresos fuera de la formalidad (por ejemplo, a través de micronegocios o prestación de servicios) existen alternativas concretas para integrarse al sistema.

“En particular la afiliación al programa de trabajadores independientes del IMSS permite acceder a servicios de salud, ahorrar para el retiro y continuar acumulando semanas de cotización”, dijo la Amafore.

Subrayó que no se requieren cambios drásticos para comenzar a construir un retiro sólido, pues las aportaciones voluntarias periódicas, incluso en montos pequeños, pueden generar un impacto significativo en el saldo final gracias al horizonte de inversión de largo plazo del sistema.

Brechas de ingresos y laborales afectan retiro de mujeres

La Amafore recordó que de acuerdo con datos del Inegi, la brecha de ingresos laborales entre mujeres y hombres con ingresos en el país es de 14%, esto significa que, en promedio, por cada 100 pesos que perciben los hombres, las mujeres reciben alrededor de 86 pesos, lo que significa menores aportaciones al ahorro para el retiro.

A esto se suma que en México una proporción relevante de mujeres realiza trabajo no remunerado, particularmente de cuidados y del hogar, “lo que implica que, además de la brecha salarial, muchas mujeres enfrentan una brecha de acceso al ingreso que limita aún más su capacidad de ahorro formal”.

Y por si eso no fuera poco, las mujeres tienen una menor participación en el mercado laboral formal, además de que sus trayectorias laborales suelen ser discontinuas.

“Estas condiciones se reflejan en el ahorro acumulado (…) el saldo promedio en las cuentas de mujeres es cerca de 30% menor, lo que se asocia a diferencias en salarios, densidad de cotización y continuidad laboral”, señaló la Amafore.

Finalmente, otro elemento que genera brechas en el retiro y la vejez es que la esperanza de vida de las mujeres es mayor que la de los hombres. Las mujeres en México tienen una esperanza de vida cercana a los 78–79 años, mientras que en los hombres es de alrededor de 72–73 años.

“Vivir más años implica que el ahorro acumulado para el retiro debe financiar una vida más larga, por lo que se vuelve aún más importante fortalecer el ahorro”, destacaron.