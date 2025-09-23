Consumidores de zona euro gastan menos

Los consumidores de la zona euro han modificado sus hábitos de consumo en previsión de los aranceles estadounidenses, alejándose de los productos estadounidenses y reduciendo el gasto discrecional, según un estudio publicado ayer 22 de septiembre, por el Banco Central Europeo (BCE).

Los consumidores de la zona euro, que cuentan con amplios ahorros acumulados en los años transcurridos desde la pandemia, se han mostrado cautelosos a la hora de realizar compras durante todo el año, ya que la incertidumbre sobre los aranceles y su efecto ha mantenido en el limbo a partes clave de la economía del bloque.

“En respuesta a las preocupaciones relacionadas con los aranceles, los consumidores están modificando sus hábitos de gasto de manera notable”, afirmó el BCE en un artículo del Boletín Económico.

El BCE descubrió que alrededor de 26% de los encuestados afirmaba haber dejado de comprar productos estadounidenses.

Alrededor de 16% indicó que había reducido su gasto general.

“Los hogares con ingresos elevados son más propensos a dejar de comprar productos estadounidenses, mientras que los hogares con ingresos más bajos se inclinan más por reducir su gasto total”, mencionó el BCE, añadiendo que los conocimientos financieros también influyeron en estas decisiones.

Casi todos los recortes en el gasto afectaron a artículos discrecionales, mientras que el gasto en artículos de primera necesidad se mantuvo prácticamente sin cambios, añadió la autoridad monetaria.

El banco central añadió que algunos consumidores también han ajustado al alza sus expectativas de inflación, incluso a largo plazo, lo que sugiere que el impacto percibido de los aranceles sobre los precios de los productos podría no ser transitorio.