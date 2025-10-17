Constructores de viviendas de EU, esperanzados

La confianza de los constructores de viviendas de Estados Unidos (EU) alcanzó en octubre su nivel más alto en seis meses, ante la esperanza de que la reducción de las tasas hipotecarias estimule la demanda y ayude a reducir el exceso de existencias que ha dificultado la construcción de nuevas casas.

El índice del mercado inmobiliario de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas/Wells Fargo aumentó cinco puntos hasta 37, la lectura más alta desde abril. Sin embargo, se mantuvo por debajo del punto de equilibrio de 50 puntos por decimoctavo mes consecutivo. Los economistas encuestados por Reuters habían previsto un nivel de 33 puntos.

El alza de las tasas hipotecarias ha frenado la demanda y ha provocado un exceso de viviendas nuevas sin vender. Aunque las tasas hipotecarias han bajado al reanudar la Reserva Federal (Fed) los recortes de las tasas de interés, la creciente incertidumbre económica en un mercado laboral mediocre mantiene al margen a los posibles compradores.

El indicador de las condiciones de venta actuales de la encuesta aumentó cuatro puntos a 38 este mes, mientras que el indicador de las ventas futuras subió nueve puntos a 54.