Confianza empresarial de Alemania mejora en agosto

La confianza empresarial alemana mejoró ligeramente en agosto, y las compañías de la principal economía de Europa se sintieron aliviadas después de que el acuerdo comercial entre Estados Unidos (EU) y la Unión Europea (UE) redujera la incertidumbre.

El barómetro de confianza del instituto Ifo subió ligeramente a 89 puntos desde 88.6 puntos registrados en julio, su octavo aumento consecutivo y el nivel más alto desde abril del 2024.

Aunque la confianza se mantuvo estable o ligeramente más fría para la mayoría de las empresas, “la confianza entre los fabricantes de bienes de capital mejoró notablemente”, explicó Clemens Fuest, presidente de Ifo.

Las empresas evaluaron su situación actual ligeramente peor que el mes anterior, pero las expectativas futuras registraron un repunte notable hasta 91.6 puntos desde 90.8 puntos.

Donald Trump, presidente de EU, y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, dieron a conocer un acuerdo a finales de julio para evitar una guerra comercial en toda regla, en la que la mayoría de los productos de la UE enfrentan un arancel de 15 por ciento.

Si bien hubo críticas de que el acuerdo es malo para el bloque, el analista del banco LBBW, Elmar Voelker, dijo que, en general, las empresas acogieron con agrado la mayor certeza.

“Las empresas están poniendo mayor énfasis en el aspecto positivo de una mayor previsibilidad que en la indudable carga que suponen los aranceles más altos”, mencionó.

Trump amenazó con una variedad de tasas y modificado los plazos antes del acuerdo, lo que aumentó la incertidumbre para los exportadores del continente.

La confianza empresarial de Alemania se vio beneficiada en los últimos meses después de que el canciller, Friedrich Merz, asumiera el cargo prometiendo un enorme gasto adicional en defensa e infraestructura para impulsar la economía estancada.

Sin embargo, los desafíos son enormes: la producción alemana del segundo trimestre fue revisada a la baja la semana pasada a -0.3% desde una estimación previa de -0.1%, el primer trimestre completo desde que Trump comenzó a imponer aranceles en abril.