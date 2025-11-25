Confianza de los consumidores estadounidenses se deteriora en noviembre

La confianza de los consumidores estadounidenses cayó en noviembre debido a la preocupación de los hogares por el empleo y su situación financiera, probablemente en parte por la recién finalizada paralización del Gobierno federal.

El Conference Board dijo el martes que su índice de confianza de los consumidores cayó a 88.7 este mes, frente al 95.5 revisado al alza de octubre. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que el índice bajaría a 93.4 desde 94.6 informado previamente para el mes pasado.

"Las respuestas escritas de los consumidores sobre los factores que afectan a la economía siguieron estando encabezadas por las referencias a los precios y la inflación, los aranceles y el comercio, y la política, con un aumento de las menciones al cierre del Gobierno federal", dijo Dana Peterson, economista jefe del Conference Board.

"Las menciones al mercado laboral se suavizaron un poco, pero siguieron destacando entre todos los demás temas frecuentes que no se habían citado ya. El tono general de las respuestas de noviembre fue ligeramente más negativo que en octubre".