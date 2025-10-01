El combate a la corrupción y evasión fiscal han rendido frutos: Édgar Amador Zamora

El combate a la corrupción, así como a la evasión y elusión fiscales es una estrategia que ha rendido frutos a favor de las y los mexicanos, aseguró Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Durante su comparecencia en el Senado de la República, con motivo del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la hacienda pública retomó lo que dijo una semana antes en la Cámara de Diputados respecto a “no tocar los impuestos” para incrementar la recaudación.

“El gobierno del segundo piso de la cuarta transformación ha dado un paso firme hacia una política de ingresos más justa y sostenible. La expansión de programas sociales y la inversión realizada durante este primer año han sido financiadas sin la necesidad de realizar una reforma fiscal, demostrando una vez más que el combate a la corrupción y a la evasión fiscal son medidas que rinden frutos a favor de las y los mexicanos que ya cumplen con sus obligaciones fiscales”, consignó durante su discurso.

Aseguró que se han redoblado los esfuerzos para mejorar la eficiencia en la recaudación y combatir a la evasión fiscal para incrementar los ingresos tributarios.

En este sentido, destacó las modificaciones – fortalecimiento del combate al contrabando y robustecimiento de la infraestructura tecnológica, logística, legal y operativa - que se han realizado en materia de comercio exterior, con lo cual los ingresos que se obtienen esta vía superaron en 24% lo recaudado en agosto del año pasado.

Al cierre de agosto pasado, los ingresos tributarios dejaron al erario 3.7 billones de pesos, un incremento de 6.5% en comparación con el mismo periodo de hace un año.

“Contrario a lo que muchos sugieren, es nuestra responsabilidad trabajar para recaudar mejor antes de descansar el peso de un incremento en los ingresos públicos en los contribuyentes que ya cumplen con sus obligaciones, dijo.

Este discurso es similar al que dio hace una semana en la Cámara de Diputados, donde expresó que “no tenemos derecho a tocar los impuestos si hay factureras y evasión en aduanas”, y aseguró que la consolidación fiscal se está llevando a cabo de manera ordenada.

