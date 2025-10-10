Fin del cierre del gobierno estadounidense no se vislumbra

El cierre del gobierno estadounidense parece prolongarse por tercera semana consecutiva, ya que los senadores rechazaron de nuevo ayer 9 de octubre, un proyecto de ley de financiamiento republicano, a pesar de los intentos del presidente, Donald Trump, de presionar a los demócratas.

Las agencias federales llevan sin fondos desde el 1 de octubre y los servicios públicos se han visto paralizados en medio de las conversaciones estancadas entre ambas partes, que han dado lugar a una serie de votaciones fallidas casi diarias para reactivar los servicios.

Sin señales de un avance, el Senado suspendió sus sesiones hasta el próximo martes, lo que significa que no se realizarán votaciones durante ese periodo.

Trump repitió sus amenazas de recortar los programas gubernamentales populares entre los demócratas mientras reprendió al partido por el cierre.

“El cierre provocado por los demócratas está causando dolor y sufrimiento a los estadounidenses trabajadores, incluidos nuestros militares, nuestros controladores aéreos y madres empobrecidas, personas con hijos pequeños, personas que no tienen una vida precisamente fácil”, afirmó.

Sin embargo, sus intentos de presionar a los demócratas para que respalden el proyecto de ley republicano –que permitiría reabrir el gobierno hasta finales de noviembre mientras continúan las negociaciones– han caído, hasta ahora, en saco roto.

Según informó la CNN, los demócratas están preparando en privado un cierre que durará varias semanas más si los republicanos no aceptan sus demandas de ampliar las subvenciones sanitarias que expiran el 31 de diciembre.

Con unos 750,000 trabajadores federales “en excedencia” –en situación de permiso forzoso sin sueldo–, ambas partes han expresado su preocupación por la posibilidad de que el personal militar no cobre su salario el próximo miércoles.

“Cada día mejora”

Un proyecto de ley bipartidista de la Cámara de Representantes que garantizaría el pago de 1.3 millones de militares en servicio activo durante el cierre, cuenta con alrededor de 150 copatrocinadores.

Sin embargo, los líderes republicanos se oponen a someterlo a votación, insistiendo en que las fuerzas armadas recibirán su paga si los demócratas simplemente proporcionan los votos necesarios para poner fin al cierre.

“El Presidente lo ha dejado claro: debemos pagar a nuestras tropas”, publicó en X la autora del proyecto de ley, la congresista republicana Jen Kiggans.

Los demócratas, envalentonados por las encuestas que muestran que la mayoría de los votantes culpan a los republicanos del cierre, confían en aumentar el apoyo público en un enfrentamiento prolongado.

“Cada día es mejor para nosotros”, aseguró el líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer, a Punchbowl News.