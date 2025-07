Catástrofes climáticas costarían 5% del PIB

Las catástrofes climáticas, como sequías, incendios forestales, inundaciones y tormentas, podrían reducir hasta 5.0% el Producto Interno Bruto (PIB) de la zona euro en el 2030, advirtieron ayer economistas en el blog del Banco Central Europeo (BCE).

En caso de un escenario grave, la eurozona sufriría el impacto económico no sólo de una serie de desastres naturales internos, sino también externos, lo que afectaría a sus cadenas de suministro.

Esto podría resultar en “una recesión de magnitud similar al impacto económico de la crisis financiera mundial”, afirman economistas, que advierten que el cambio climático ya no es un riesgo teórico, sino “un peligro inminente”.

La cifra de 5% procede de una modelización de la Network for Greening the Financial System (NFGS), una coalición mundial de más de 140 bancos centrales y reguladores financieros que se dedica a la gestión del riesgo climático en el sector financiero.

El escenario no se presenta como una previsión, sino como una advertencia plausible de lo que podría ocurrir en los próximos cinco años.

En el escenario más grave, llamado “Catástrofes y estancamiento político”, Europa se enfrentaría a olas consecutivas de calor extremo, sequías e incendios forestales a partir del 2026, así como a inundaciones y tormentas destructivas.

En otro, más optimista, bautizado “Autopista a París” –en referencia al Acuerdo de París del 2015, del que el presidente, Donald Trump, retiró a Estados Unidos en enero–, Europa lograría absorber los costos de transición y no sufriría ningún impacto en su crecimiento.

Las interrupciones en la cadena de suministro podrían disparar la inflación y frenar el crecimiento, según el blog del Banco Central Europeo.