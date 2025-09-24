Bessent busca a alguien con una mente abierta

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos (EU), dijo ayer 24 de septiembre, que entrevistaría a muchos candidatos la próxima semana para sustituir a Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal (Fed), con el objetivo de completar la primera ronda de entrevistas para la primera semana de octubre.

Bessent declaró en el programa “Mornings with Maria” de Fox Business Network que le había sorprendido la solidez de algunos candidatos, pero se negó a dar sus nombres.

Dijo que busca a alguien con una mente abierta para dirigir el banco central estadounidense, redoblando las críticas a Powell por no haber recortado las tasas de interés antes.

Bessent señaló que Stephen Miran, una reciente incorporación a la junta de la Reserva Federal elegida por el presidente de EU, Donald Trump, había presionado para que se aplicara un recorte de 50 puntos base en las tasas, superior al recorte de 25 puntos base acordado.

Dijo que le sorprendía que la Fed no hubiera esbozado un objetivo de reducción de las tasas para finales de año de 100 o 150 pb, dadas las recientes revisiones a la baja de los datos de empleo.

Banco debe seguir equilibrado: Powell

Powell afirmó el martes que el banco central debía seguir equilibrando los riesgos contrapuestos de una inflación elevada y un mercado laboral en debilitamiento en las próximas decisiones sobre las tasas de interés, mientras sus colegas exponían argumentos a favor y en contra de la división política.

“Se supone que estas reuniones son un espacio de debate. Se supone que hay que asistir con la mente abierta”, dijo Bessent. “Al igual que en la ONU, hemos visto muchos errores, muchas rigideces, y es bueno que haya gente nueva en ese ámbito”.

Dijo que planeaba una segunda ronda de entrevistas antes de presentarle a Trump una lista de tres o cuatro candidatos muy fuertes.