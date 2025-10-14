Aumentan apuestas por un recorte de tasas del BCE

Los rendimientos de la deuda pública de la zona euro rondaban ayer 13 de octubre, mínimos de varias semanas, mientras los inversionistas descontaban otro recorte de tasas de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) y centraban su atención en la amenaza arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump, contra China.

Trump reavivó la guerra comercial contra Pekín el viernes, en represalia porque China frenó sus exportaciones de minerales críticos.

En los últimos días, los operadores han ido aumentando lentamente sus apuestas sobre futuros recortes de réditos del BCE, incluso a última hora del viernes, después de que Trump dijera que estaba sopesando un “aumento masivo” de los aranceles a las importaciones chinas.

La probabilidad de que el BCE recorte las tasas de interés en 25 puntos base antes de julio se sitúa en torno a 65%, frente a 45% del viernes antes de los comentarios de Trump sobre los aranceles a China y 35% de principios de octubre.

La tasa de interés oficial se sitúa en 1.90% en febrero del 2027, frente a 2.0% de finales de septiembre.

Los costos de endeudamiento de la zona euro han estado en el limbo en las dos últimas semanas.