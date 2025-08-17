Atención centrada en reunión de Jackson Hole

Los inversionistas centrarán esta semana su atención en Jackson Hole, Wyoming, donde los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) se reúnen para su simposio anual, en busca de pistas sobre la trayectoria de los recortes de las tasas de interés que podrían impulsar las acciones a nuevos máximos históricos.

“Podríamos tener mucho en juego; este es un evento potencialmente significativo este año (…) ¿Qué pasaría si, una vez más, la gente espera una postura moderada de (Jerome) Powell (presidente de la Fed) y este sale con todas sus armas?”, dijo Steven Sosnick, estratega de mercado de IBKR.

El mercado de futuros aún espera que el Comité Federal de Mercado Abierto recorte las tasas en 25 puntos base al menos dos veces más este año, incluido una rebaja inicial en su reunión de mediados de septiembre.

“Cuanto más he visto el repunte de los constructores de viviendas, más me dice que el mercado cree que la Fed va a recortar, lo que significa que cualquier sugerencia en Jackson Hole de que esto no va a suceder hará que los mercados sean más vulnerables” a una liquidación, mencionó Andrew Slimmon, director de Applied Equity Advisors en Morgan Stanley Asset Management.

“Para mantener la calma en los mercados, Powell tendrá que andar con pies de plomo y subrayar la convicción de muchos inversionistas de que la economía no se está recalentando ni corre el riesgo de entrar en recesión”, señaló Ashwin Alankar, jefe de asignación global de activos de Janus Henderson.

“No puede asustar al mercado diciendo que la Reserva Federal cree que la economía necesita muchos estímulos”, dijo Alankar.