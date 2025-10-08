Los ataques de Trump minan la confianza en los datos, dicen ex directores de Oficinas de estadística

Los ataques injustificados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra la integridad de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por su sigla en inglés) han socavado la confianza en los datos económicos y han acelerado las jubilaciones de personal clave de la agencia, dijeron ayer 8 de octubre, antiguos comisionados de la BLS.

Durante un debate en el libertario Cato Institute, Erica Groshen y William Beach, que dirigieron la agencia bajo presidentes de ambos partidos, afirmaron que la BLS había perdido a 12 de sus 35 altos cargos. La agencia elabora, entre otros, los informes sobre empleo e inflación, que son objeto de gran atención.

Trump ha criticado repetidamente a la agencia, alegando sin pruebas que estaba falsificando las cifras de empleo.

“La confianza para las agencias estadísticas es fundamental. Los ataques injustificados a la integridad de la BLS y otras partes del sistema estadístico causarán un daño duradero hasta que se recupere la confianza”, afirmó Groshen. “Por lo tanto, ésta es una mala situación para las agencias, y tenemos que recuperarnos de ella. Confío en que las mentes más informadas y sensatas de nuestro país trabajarán duro para reparar ese daño”.

En agosto, Trump despidió abruptamente a Erika McEntarfer tras las fuertes revisiones a la baja de las cifras de empleo no agrícola de junio y julio. McEntarfer había sido nombrada en el 2024 por el expresidente, Joe Biden, para dirigir la BLS.

Trump nominó al economista conservador, E.J. Antoni, para dirigir la agencia antes de retirar la nominación la semana pasada.

Los ataques contra la agencia, junto con la presión de Trump para reducir el tamaño de la plantilla del gobierno federal, han provocado jubilaciones anticipadas de empleados con experiencia en la BLS y otras agencias.

Se dice que las agencias estadísticas, entre las que se incluyen la Oficina de Análisis Económico y la Oficina del Censo del Departamento de Comercio, tienen tasas de vacantes de no menos de 20 por ciento.

“Digamos que fue un ataque bien intencionado, pero cuando se llevó a cabo, se debería haber pensado”, afirmó Beach.