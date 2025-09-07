Alemania concluyó su presupuesto 2025 con inversión récord y alto gasto en defensa

La comisión presupuestaria de Alemania concluyó el presupuesto para el 2025 con inversiones récord para reactivar la economía y un fuerte compromiso con el gasto en defensa, dijeron el jueves fuentes cercanas. Alemania ha estado funcionando con un presupuesto provisional este año después de que la anterior coalición gobernante se derrumbara el pasado noviembre sin tiempo para aprobar los planes de gasto para 2025.

El presupuesto básico, con un gasto total de 502,500 millones de euros, incluye 62,700 millones de euros en inversiones, con solo pequeños cambios respecto a un borrador aprobado por el gabinete antes de las vacaciones de verano.

El ministro alemán de Finanzas, Lars Klingbeil, afirmó que las prioridades de este presupuesto son asegurar el empleo, fortalecer la economía y modernizar el país.

“Ahora invertimos miles de millones para garantizar que los niños reciban una buena educación, que la familia y el trabajo sean más fáciles de conciliar y que los autobuses y trenes funcionen de forma fiable incluso en las zonas rurales”, dijo Klingbeil el viernes.

El aumento de la inversión es posible gracias a un fondo especial de 500,000 millones de euros para infraestructuras y a una exención de las normas de endeudamiento para gastos de defensa aprobada en marzo.