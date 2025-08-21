Actividad empresarial estadounidense repunta

La actividad empresarial estadounidense se aceleró en agosto, liderada por el resurgimiento del sector manufacturero, que registró su mayor alza de los pedidos en 18 meses.

El índice PMI compuesto de producción de Estados Unidos de S&P Global, que analiza los sectores manufacturero y de servicios, aumentó a 55.4 puntos este mes, su máximo desde diciembre. Una lectura por encima de 50 puntos indica expansión en el sector privado.

Chris Williamson, economista jefe de S&P Global Market Intelligence, declaró en un comunicado: “La sólida lectura del índice PMI de agosto se suma a los indicios de que las empresas estadounidenses han disfrutado de un sólido tercer trimestre hasta la fecha”.

“Los datos son coherentes con la expansión de la economía a una tasa anualizada de 2.5%, por encima de la expansión media de 1.3% observada en los dos primeros trimestres del año”, agregó Chris Williamson.

Zona euro, en auge

Por otra parte, la actividad empresarial en la zona euro aumentó por octavo mes consecutivo durante agosto, el mayor incremento en 15 meses.

El índice de gerentes de compras HCOB Flash de la eurozona, publicado también por S&P Global, registró un resultado de 51.1 puntos este mes, frente a 50.9 puntos de julio.

“Las cosas están mejorando. La actividad económica se ha recuperado tanto en el sector manufacturero como en el de servicios”, dijo Cyrus de la Rubia, economista jefe del Hamburg Commercial Bank.

A pesar de factores adversos como los aranceles y la incertidumbre general, las empresas de la eurozona parecen afrontar bien la situación.