Actividad económica de Argentina creció 6.4% durante junio

La actividad económica de Argentina (EMAE) subió 6.4% interanual en junio, dijo el miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), un dato en línea con lo esperado entre analistas.

Mediante un reciente sondeo de Reuters se estimaba un incremento del 6.4% para el EMAE del sexto mes del año.

En la medición desestacionalizada la actividad económica de Argentina de junio bajó 0.7% respecto de mayo y el indicador tendencia ciclo mejoró 0.3%, agregó el ente de estadísticas.

El referencial EMAE es considerado un dato relevante ya que adelanta la trayectoria del Producto Interno Bruto (PIB).