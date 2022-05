Esto cubre de inmediato más de dos tercios de las importaciones de petróleo de Rusia, cortando una enorme fuente de financiamiento para su maquinaria de guerra”.

Charles Michel, presidente del Consejo Europeo.

Los líderes de la Unión Europea (UE) alcanzaron la noche de este lunes un acuerdo sobre el embargo a más de dos tercios de sus compras de petróleo ruso, como parte de su sexto paquete de sanciones contra Rusia por la invasión a Ucrania.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, anunció que el embargo aprobado afectará a más de dos tercios de las importaciones europeas de crudo ruso, en un acuerdo sellado durante una cumbre de líderes del bloque en la capital belga, Bruselas.

“La medida servirá para cortar una enorme fuente de financiamiento de la maquinaria de guerra rusa”, añadió Michel.

Esta cumbre extraordinaria arrancó en medio de declaraciones pesimistas sobre las posibilidades de un acuerdo.

El sexto paquete de sanciones propuesto previamente incluía la idea de un embargo total al petróleo ruso, pero esa iniciativa se estrelló con la oposición de Hungría, quien teme por su seguridad energética.

La salida encontrada por los negociadores fue adoptar un embargo que inicialmente afectará a las importaciones de petróleo ruso que llegan a la UE por vía marítima, excluyendo por ahora las entregas por oleoductos.

La extensión del embargo al petróleo entregado por oleoductos será iniciada tan pronto como sea posible, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Alemania y Polonia se comprometieron a renunciar hasta el fin de este año al petróleo ruso que reciben por el oleoducto de Druzhba (el mismo que abastece a Hungría) y ello elevaría el embargo a 90% de las compras de crudo de Rusia.

Al llegar a la reunión, el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, mencionó que su país exigiría garantías para levantar su oposición a la medida. Hungría, un país sin salida al mar, importa 65% del crudo que consume desde Rusia a través del oleoducto Druzhba y, junto con Eslovaquia y la República Checa, solicitó una excepción a la prohibición de importación.

Gazprom corta suministro a Países Bajos

GasTerra dejará de recibir gas de la rusa Gazprom a partir de este 31 de mayo, tras negarse a aceptar las exigencias de Moscú de pagar en rublos, informaron ambas empresas.

GasTerra, que compra y comercializa gas en nombre del gobierno holandés, dijo que contrató en otra parte los 2,000 millones de metros cúbicos de gas que esperaba recibir de Gazprom hasta octubre.

La empresa tiene una participación de 50% de entidades del gobierno holandés y de 25% por Shell y Exxon.

“Entendemos la decisión de GasTerra de no aceptar las condiciones de pago impuestas de forma unilateral por Gazprom”, escribió en Twitter el ministro holandés de Energía, Rob Jetten. “Esta decisión no tendrá consecuencias para el suministro físico de gas a los hogares holandeses”. GasTerra decidió no adoptar el sistema exigido por Rusia, que implicaba la creación de cuentas que se pagarían en euros y luego se cambiarían por rublos.