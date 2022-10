Traspaso de afores en periodos de minusvalías puede contraer 32% el saldo ahorrado: Consar

La Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro (Consar) informó que un trabajador que se traspasa reiteradamente entre administradora de fondos para el retiro (afores), con un menor rendimiento neto, reduce 12.5% su saldo ahorrado; no obstante si el traspaso se realiza en periodos de minusvalías se contrae 32% el monto de la cuenta afore.

En la Jornada por la Competencia, organizada por la Comisión Nacional de Competencia Económica (Cofece), Iván Pliego Moreno, presidente de la Consar, comentó que en periodos de alta volatilidad el trabajador debe de evitar los traspasos porque el menor valor de las acciones que tienen en poder las afores se convierte en pérdidas cuando se realiza el retiro de los recursos.

En el mismo evento, Bernardo González Rosas, presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), dijo que las minusvalías del Sistema del Ahorro para el Retiro (SAR) no son consecuencia de una mala administración de las afores, si no por las condiciones del mercado internacional y nacional que empezaron desde principio de año, en particular por los aumentos en la tasa de interés de los bancos centrales y por la volatilidad de los mercados de capitales.

En este sentido, el presidente de Amafore recordó que las minusvalías no son pérdidas sólo son disminuciones temporales en el saldo del trabajador que tienden a revertirse.

Ante la pregunta de que por qué en los periodos de minusvalías las administradoras de fondos ganan, mientras que los trabajadores pierden, González respondió que las afores también corren la misma suerte que los trabajadores.

“Si el saldo de ahorro del trabajador disminuye por minusvalías, las afores cobran menos”, dijo en la mesa dedicada al SAR. Cabe recordar que el mayor ingreso de las administradoras de fondos es sobre la comisión que cobran sobre el saldo de la cuenta y que para este año es de 0.57 por ciento.

Las minusvalías reportadas en septiembre fueron de 200,000 millones de pesos. Mientras que las minusvalías entre enero y septiembre fueron de 473,000 millones de pesos, de acuerdo con la Consar.

Barreras de entrada al SAR

En el panel se puso sobre la mesa el por qué no hay más administradoras de fondos en el mercado. Actualmente compiten 10 afores, no obstante en algún momento de los 25 años del SAR hubo 21 administradoras.

Bernardo González Rosas comentó que existen un conjunto de barreras como es la autorización de la Consar para que se pueda operar como una administradora de fondos.

“¿Por qué ahora sólo hay 10 afores? Porque simplemente hay una barrera de entrada que es escala, si tú no tienes cierta escala el negocio no es rentable. Eso no ha llevado a un equilibrio de mediano plazo en la industria de 9 administradoras privadas y una del gobierno”, dijo González.

