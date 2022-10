“Transición fiscal y financiera con nueva administración será lo más suave posible”

Esta administración trabaja para que las próximas generaciones y el cambio de gobierno sea lo más suave posible, afirmó el economista jefe de la Secretaría de Hacienda, Rodrigo Mariscal.

Estamos dejando capitalizaciones importantes en los Fondos de Estabilización; planeamos dejar operando la Línea de Crédito Flexible para que el nuevo gobierno no tenga que negociarla.

Dejaremos bonos y seguros catastróficos; estamos tratando de quitar las amortizaciones programadas para el 2024 y el 2025, “de tal forma que la transición para el 2025 sea lo más tranquila posible y que la próxima administración reciba la Hacienda Pública estable y pueda tomar las decisiones que requiera, lo más tranquila posible”.

Refirió que también están desarrollando nuevas alternativas para capitalizar el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP).

En una mesa organizada por la Revista Este País, subrayó que una prioridad de este gobierno ha sido su compromiso con la estabilidad financiera.

“Estamos comprometidos con la estabilidad de la política fiscal y de la deuda y todos los días tratamos de que cualquier desequilibrio fiscal que aparece, se cache lo más rápido posible y garantizar que la deuda de este país se mantenga estable”.

En la sesión, titulada “Economía Mexicana: Presente y Futuro”, confió en la oportunidad que está presentándose con el nearshoring, que es la relocalización de empresas estadounidenses hacia México.

Nearshoring no será transformacional: Werner

En la misma mesa participó el Director fundador del Instituto para las Américas de la Universidad de George Washington, Alejandro Werner, quien observó que “se está exagerando” con el tema del nearshoring.

Es verdad que el entorno externo nos está dando una oportunidad como país que debemos aprovechar de la mejor forma posible, pues probablemente otorgará un crecimiento de 25 puntos base para el PIB en el próximo lustro.

“Pero no va a ser transformacional como un todo, como en el fondo no lo fue NAFTA con el PIB per cápita ni nos dio la convergencia que en cambio sí se presentó en el sureste asiático”.

Werner, que fue funcionario de alto nivel en el Fondo Monetario Internacional entre el 2013 y el 2021, hizo un balance de la economía mexicana en los últimos cuatro años, y destacó que el gobierno ha quedado a deber la puesta en marcha de una estrategia para reducir de verdad la desigualdad.

Reconoció la estabilidad macrofiscal y financiera que persiste en el país y descartó que exista el riesgo de que se pierda el grado de inversión hacia el cierre del sexenio.

Reformar la Hacienda Pública: Chávez Presa

Con ellos dos también participó el exdirector ejecutivo de México para el Banco Mundial, Jorge Chávez Presa, experto en temas de Hacienda Pública.

Desde su perspectiva, la gran deficiencia de este gobierno es la composición del gasto público.

Tomó el caso de los subsidios a los combustibles para explicar que los pocos impuestos recaudados en el país se están distribuyendo con muy baja eficiencia y que se ha presentado un importante deterioro de los servicios públicos.

Werner intervino para advertir que tras la pandemia, la mayoría de los países avanzados y emergentes utilizaron subsidios similares para tratar de amortiguar el impacto del alza de precios energéticos.

Destacó que es una política que las administraciones precedentes en su momento utilizaron, lo que también resultó regresivo.

Chávez Presa reconoció el esfuerzo del gobierno actual para cobrar más a los grandes contribuyentes que evadían su responsabilidad en el pasado, pero insistió en que no hay forma de identificar la eficiencia del gasto y distribución de lo recaudado.

Sería relevante contar con buenas herramientas de medición de oferta y calidad de los servicios públicos, que sirva de argumento para la distribución de los recursos, subrayó.

El ex funcionario de Hacienda también destacó que en otras administraciones se buscó subsidiar a quien más lo necesitaba y que en cambio ahora se están distribuyendo los recursos sin un método, aunque con ello apoyan también a quienes más tienen.

ymorales@eleconomista.com.mx