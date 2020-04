Tras darse a conocer la estimación del Producto Interno Bruto (PIB) del primer trimestre de Estados Unidos, especialistas advierten del impacto negativo que éste generará en la economía mexicana.

Raymundo Tenorio, profesor emérito del Tecnológico de Monterrey, indicó que la contracción de 4.8% de Estados Unidos significa un 7 u 8% negativo para México, en términos de estimación del PIB. Tenorio espera que el dato del PIB mexicano al primer trimestre sea entre -2 y -2.5%, caída que no pareciera tan abrupta como la de Estados Unidos (EU); sin embargo, esto se debe a que el paro en la economía mexicana se dio mucho después que en EU, por lo que espera que el PIB nacional del segundo trimestre sea, incluso, con 2 dígitos en negativo.

Durante la crisis del 2008, Agustín Carstens, entonces secretario de Hacienda, mencionó que “si Estados Unidos tiene catarro, México pulmonía”, en el presente, esta frase resurgió tras presentarse los datos en la economía de EU, por lo que Rayumundo Tenorio dijo que México se enfermaría de pulmonía en el segundo trimestre de este año.

“Estados Unidos lleva, al menos, 40 días más en esta crisis (...) existe un desfase en el paro de las actividades entre los dos países, por lo que se puede percibir que a México no le fue tan mal, sin embargo, no es así”, dijo.

En cuanto al T-MEC, Tenorio mencionó que no habrá un impacto en él, ya que éste sólo es la continuación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Sin embargo, mencionó que la crisis afecta a las líneas de producción manufacturera y así se vería afectada la industria en México, ya que los miembros no sólo son productores, sino también clientes. Agregó que afecta el flujo comercial y las preferencias arancelarias, pero no el tratado como tal.

Por su parte, James Salazar, subdirector de análisis económico de CIBanco, indicó que la caída del PIB en EU afecta a México por los vínculos que sostiene en el sector manufacturero; también, afecta directamente en los indicadores de importaciones y exportaciones

Coincidieron en que el paro de las actividades en el país estadounidense afecta directamente los empleos de los inmigrantes y, por ende, las remesas que recibe México.

[email protected]