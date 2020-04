Eliminar las administradoras de fondos para el retiro (afores) para que el dinero de las pensiones sea manejado por un instituto público sería un riesgo que afectaría el ahorro de los trabajadores, afirmó Abraham Vela Dib, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Al participar en un seminario virtual sobre el sistema de afores, explicó que, tanto las afores como los fondos generacionales cuentan con una gran inversión en infraestructura de tecnologías de la información y comunicación; así como en sistemas contables, financieros y con un personal preparado.

Detalló que este tipo de infraestructura y el tipo de leyes que rigen a las afores, les permite generar mejores rendimientos al ahorro para el retiro y hacerlo de manera adecuada y transparente.

Esas decisiones no las podemos dejar en manos de una institución que esté sujeta a restricciones presupuestarias, que no puedan invertir en infraestructura física y tecnológica, que no puedan pagar salarios a los mejores especialistas financieros para que los recursos sean invertidos de la mejor manera en situaciones adecuadas de rendimiento y de riesgo”.