El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que “se creó una especie de Servicio de Administración Tributaria (SAT) paralelo”, para defraudar a la hacienda pública, en el sexenio pasado, en donde estuvieron involucrados trabajadores de gobierno.

En conferencia de prensa, el mandatario indicó que las llamadas factureras empezaron a operar aproximadamente hace 10 años.

“Se creó una especie de SAT paralelo, un sistema de recaudación paralelo. Así como se habla de la economía informal, así se creó un sistema fiscal informal donde estos despachos ofrecían servicios a los contribuyentes para no pagar impuestos. Así se cometió un gran fraude”.

Detalló que en los próximos días se dará a conocer un “primer paquete” del fraude por 50,000 millones de pesos y, en los casos que corresponda, se presentarán denuncias penales.

“Fíjense en el nivel de simulación y de complicidad que existía. Hay una proyección de que dejaba de cobrarse hasta 30% de los impuestos que se tenían que pagar, es decir, la fuga equivalía hasta 30% de los ingresos del gobierno. Estamos hablando de un fraude monumental”, sentenció.

El mandatario indicó que se va a dar oportunidad a aquellos contribuyentes que obtuvieron sus facturas falsas sin conocerlo, para que se pongan al corriente con sus obligaciones fiscales.

Desde la semana pasada, el presidente informó sobre este fraude y aseveró que “ahora pagan los intocables”.

Sin castigar a los justos

Si bien se debe ir contra estas empresas factureras, que defraudan al fisco, se debe cuidar en no caer en una persecución política y “no castigar a justos por pecadores”, explicó Juvenal Lobato, catedrático de la UNAM.

“Hay que ir contra aquellas empresas que compraron las facturas sabiendo que eran falsas, y que lo hicieron para evitar el pago de sus impuestos, no contra aquellos que por error obtuvieron un comprobante falso”.

El abogado fiscalista explicó que las facultades de comprobación del SAT caducan en cinco años — es decir, puede revisar hasta cinco ejercicios fiscales pasados—, en casos extraordinarios puede tener hasta 10 años si se detecta que el contribuyente ha omitido sus declaraciones, por ejemplo.

En este sentido, indicó que la autoridad podría ir por aquellos contribuyentes que defraudaron al fisco en el sexenio pasado sin ningún problema, y requerirles el pago de sus impuestos, así como multas y recargos por la omisión de estos.

En el caso de la denuncia penal, recordó que a partir de este año entró en vigor las modificaciones a la ley para que la emisión de comprobantes apócrifos sea considerado como delincuencia organizada, por lo cual las penas se endurecen y hay prisión preventiva oficiosa; sin embargo, esta ley no es retroactiva, es decir, no aplica para delitos que se cometieron en años previos a su implementación.

No obstante, refirió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que estas son normas de procedimiento, es decir, que se pueden aplicar en la investigación aun cuando hayan sido conductas anteriores, por lo que las autoridades pueden acudir a esto para abrir investigaciones.

¿Qué son las factureras?

Las empresas factureras son aquellas que no cuentan con activos, personal, infraestructura o no son localizables y venden comprobantes fiscales apócrifos, es decir, amparan operaciones que no se llevaron a cabo y, a cambio, obtienen una comisión por comprobante que venden.

