La Cámara de Diputados aprobó las modificaciones que hizo el Senado de la República la semana pasada, en donde se agregaron 33,000 millones de pesos a la carátula de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el 2021, algo que fue criticado por los partidos de la oposición durante su discusión.

Entre aplausos, gritos y chiflidos, el pleno de San Lázaro aprobó con 240 votos a favor, 93 en contra y cuatro abstenciones el proyecto de decreto por el que se expide la LIF 2021, con lo cual se turnó al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

La discusión, que empezó antes del mediodía del jueves, generó disputas entre partidos de la oposición y Morena respecto a los recursos extra que se añadieron en la Cámara Alta.

“Ustedes, los diputados de Morena, decidieron quitar 33,000 millones de pesos a la LIF que votamos hace algunos días aquí, con el argumento de que aún no estaba aprobado el cambio en la Ley General de Salud.

Hoy, lo regresa el Senado con estos 33,000 millones de pesos adicionales, sin que esté aprobada la reforma en materia de salud”, acusó el priísta Fernando Galindo.

En la propuesta original enviada por el Ejecutivo Federal se proponía que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) instruyera a la institución fiduciaria del Fondo de Salud para el Bienestar para que en el 2021 concentrara en la Tesorería de la Federación (Tesofe) 33,000 millones de pesos del patrimonio de ese fideicomiso; sin embargo, al no haberse hecho la modificación en la ley de salud, los diputados decidieron descartar esta modificación en días pasados.

“¿Y por qué razón se quitó en aquel entonces? Porque no es posible que lo incluyamos en la ley, en la carátula fiscal como ingresos, cuando no se ha modificado la Ley de Salud (...) Ahora el Senado regresa esos 33,000 millones de pesos a la carátula, pero no ha modificado la Ley de Salud. La Ley de Salud sigue pendiente de modificación en el Senado. El procedimiento legislativo está al revés, debe primero modificarse la Ley de Salud y, en consecuencia, ajustarse el Paquete Económico”, aseveró por su parte el diputado Enrique Ochoa Reza, del PRI.

Otra de las críticas que se hicieron fue que si bien el argumento para incluir los 33,000 millones de pesos extra fue que serían recursos utilizados para las vacunas del Covid-19, dichos recursos no están etiquetados, por lo que es probable que se utilice para gasto corriente.

“Nos enmendaron la plana”

Ante las modificaciones que hizo el Senado respecto a la Ley Federal de Derechos y la Miscelánea Fiscal 2021 —que también fueron aprobadas este jueves— los integrantes de la oposición señalaron que se enmendó la plana.

“Fue recurrente decir que el Senado nos enmendó la plana. Ese es un argumento de quienes traen la hechura de la suprasubordinación y la obediencia del dedo de arriba. En términos estrictamente legislativos el Senado no es una instancia superior. Nada nos enmienda ni les enmendamos. Que quede claro: hemos dignificado la función de la Cámara de Diputados y en el Congreso de la Unión nadie es más que otros ni otros menos que nadie”, aseveró Rubén Cayetano, de Morena.

Entre las modificaciones hechas en la Cámara Alta está el revés respecto a la fiscalización en los domicilios de los contribuyentes con cámaras fotográficas y de video, así como una menor tasa de retención de ISR a los ingresos que se generen en las plataformas digitales.

