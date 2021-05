La agencia S&P Global Ratings bajó la calificación de Colombia a BB+ con perspectiva estable, quitando la nota de grado de inversión que el país tuvo durante una década. La decisión se da mientras el Gobierno intenta buscar nuevas fuentes de financiación, a medida que continúan las marchas en las calles y tras el retiro del proyecto de reforma tributaria.

“Creemos que el ajuste fiscal de Colombia resultará más prolongado y gradual de lo que se esperaba anteriormente, disminuyendo la probabilidad de revertir el reciente deterioro de las finanzas públicas. Por lo tanto, bajamos nuestra calificación en moneda extranjera a largo plazo de Colombia a ‘BB +’ de ‘BBB-”, comunicó la firma.

Con esta rebaja, la deuda del país entra a la categoría de grado de no inversión especulativo para los estándares de S&P. En cuanto a las otras agencias calificadoras, en el caso de Moody’s la nota se encuentra en Baa2, mientras que Fitch Ratings la mantiene en BBB-, un escalón por encima del grado de inversión.

Manuel Orozco, analista de Standard and Poor’s, explicó que las protestas incidieron en la decisión pero no por sí solas. “(Las protestas) hablan un poco de la capacidad institucional y de las clases políticas para poder responder a dos factores, una demanda social en diferentes aspectos y entender que eso va a venir con presiones de gasto en el futuro y cómo respondes con mayores ingresos estructurales para las primeras expresiones de gasto; esto fue exacerbado durante este año pero era algo que venía aconteciendo, la falta de reformas estructurales no solo ahora sino antecede al Covid-19”.

Aspectos estructurales, decisivos

Respecto a la pregunta de cuánto tiempo puede demorar Colombia en tener una nueva calificación favorable, el analista respondió que es un proceso más estructural y depende de la capacidad que pueda tener Colombia institucional y económicamente para crecer y construir el espacio fiscal y el nivel de deuda, los cuales son importantes.

“Ahí señalamos una debilidad clave, que es el perfil externo; cuando uno ve el nivel de financiamiento y el nivel de deuda externa comparado con los ingresos de la cuenta corriente, son bastantes altos y eso es un proceso que probablemente llevará algunos años”.

Sobre la reforma tributaria anterior, Orozco consideró que tenía aspectos estructurales interesantes y ciertamente había espacio para mejorar y hablar sobre una gradualidad y que había espacio para esa conversación en el Congreso “y bueno, algo estructural es lo que hubiera permitido mantener la calificación en nivel de inversión, las expectativas de algo estructural son pocas y con lo que pueda ser aprobado creemos que es poco probable recuperar el espacio fiscal perdió al día de hoy”.